拱天宮白沙屯媽祖起駕 3萬人寒雨中送駕
苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖登轎。（記者張勳騰攝）
〔記者張勳騰／苗栗報導〕「進喔！進喔！」苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖南下徒步進香，今天凌晨2點半起駕，各地廟宇陣頭趕來送駕，拱天宮前廣場人潮擠爆，媽祖鑾駕一出宮就動彈不得，所到之處鞭炮聲不絕於耳，雖然低溫又下雨，但擋不住信眾的虔誠，超過3萬信眾亦步亦趨跟隨鑾轎腳步向前行，展開12天11夜的宗教之旅，場面盛大。
白沙屯媽祖婆網站長駱調彬指出，今年白沙屯媽祖在凌晨2點半起駕，這也是有史以來，首次在這個時段起駕，今年報名人數超過2萬6000人，也再創新高。
今天凌晨零點分媽祖登轎，2點25分頭旗步出拱天宮打頭陣，2點半一到，信眾高喊「進喔！進喔！」媽祖鑾駕3進3出後，衝出拱天宮大門，在層層信眾簇擁下，浩浩蕩蕩出發，鄰近廟宇陣頭及大批信眾跟隨在後，沿途信眾設香案祭拜，燃放鞭炮，硝煙漫天。
今年起駕剛好遇到228連假，拱天宮周邊出現爆滿人潮，白沙屯媽祖鑾駕一出宮就動彈不得，人群可說是被推著走，雖然天雨又冷，但信眾相當虔誠，人龍加車陣綿延至少5公里，場面盛大。不過，因天候不佳，徒步進香也考驗信眾的體力及耐力。
拱天宮媽祖徒步到雲林縣北港鎮朝天宮進香，已有200多年歷史，也是全國徒步進香路程最長者，來回約400公里，行程都是由擲筊決定，進香路線則全由媽祖踩轎決定，近年來進香信眾都超過10萬人次，行政院文化部已列為國家級無形文化資產。
苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖南下進下起駕，超過3萬人送駕，場面盛大。（記者張勳騰攝）
通霄鎮拱天宮頭旗打頭陣，展開今年徒步進香之旅。（記者張勳騰攝）
苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖鑾轎，衝出拱天宮，展開今年徒步進香之旅。（記者張勳騰攝）
大批信眾亦步亦趨緊隨著白沙屯媽祖鑾轎。（記者張勳騰攝）
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