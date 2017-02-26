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22歲憂鬱症女作家演講 台中一中臨時取消惹議

2017-02-26  00:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕憂鬱症作家蔡嘉佳本月13日受邀學生社團到台中一中演講「失控的哀慟」分享從生命幽谷重回校園的心路歷程，開講前不到1小時卻遭人投訴教育局，校方以社團未申請場地為由要求離場，最後作家與學生臨時借用一名老師的書房才完成演講，作家在臉書怒轟校方，不該避諱談憂鬱與生死，青少年應認識疾病才能更堅強。

22歲的蔡嘉佳原為台北大學學生會長，升大四罹患精神性官能憂鬱症，幻聽、幻覺、焦慮、閱讀障礙、對人群恐懼、一週都無法入睡甚至自殺，最後休學，經過治療好轉並復學，即使仍在服藥控制，但已找出方法面對憂鬱症，出書分享並舉辦線上讀書會，一起與病友度過生命幽谷，也曾受邀到南台科大、屏東枋寮高中演講。

蔡嘉佳台中一中演講場被取消，她說據了解校方接到教育局電話，「有人向台中市市長投訴此場演講不應該出現在一中校園中，因為談及自殺」校方便關注演講，以申請場地有瑕疵且沒有場地臨時出借「一溜煙把我們清空。」讓人備感羞辱與氣憤，事後也在臉書貼文炮轟。

蔡嘉佳認為憂鬱症長期被污名化、貼標籤，「每年都有這樣的孩子在沈重的升學壓力與成長環境下抑鬱成疾，或選擇結束生命」學校避諱談論生死、談論憂鬱，此舉正是學校對憂鬱症的無知造成的恐懼，反而讓憂鬱學生求助無門，。

她說，孩子年輕，更應該給予更多機會了解憂鬱症，才能變得更加堅強，這才是教育，她認為有人在當晚擅自對演講「內容審查」，對於校方事後行文咬死學生申請場有疏失，並指如有邀請活動歡迎來開講，她強調「本人終身不到台中一中演講，您不稀罕，我也不想自討無趣，被人糟蹋，至今不肯給一個真實答覆與公開致歉。」

參與聽講的學生也說自己是憂鬱症患者，看到講者的書和演講感到溫暖，不再孤單，當晚場地被臨時取消感到生氣，後來仍有30多名台中和彰化的學聽生去聽講，但也聽聞舉辦學生未完成申請程序，也有老師認為學校行為太草率，平常對憂鬱學生輔導流於形式。

台中一中強調，學校根本不知學生辦活動，接到教育局電話，發現學未依程序申請場地，強調校風開明，絕無因演講主題和背景而拒絕；教育局表示有接到一、二通民眾檢舉場地未依規定請來電。

台中榮總青少年精神科主任林志堅指出，青少年在生、心理方面處於變化和成長階段，加上課業、同儕、家庭等壓力，有5%罹患不同程度的憂鬱症，目前自殺是青少年死因前3名，憂鬱症是常見原因。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

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  • 憂鬱症作家蔡嘉佳曾獲邀到大學和高中演講，分享罹病心路歷程。（記者蔡淑媛翻攝）

    憂鬱症作家蔡嘉佳曾獲邀到大學和高中演講，分享罹病心路歷程。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 憂鬱症作家蔡嘉佳曾獲邀到大學和高中演講，分享罹病心路歷程。（記者蔡淑媛翻攝）

    憂鬱症作家蔡嘉佳曾獲邀到大學和高中演講，分享罹病心路歷程。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 明心館之夜演講場地最後移往一名老師的書房舉辦。（記者蔡淑媛翻攝）

    明心館之夜演講場地最後移往一名老師的書房舉辦。（記者蔡淑媛翻攝）

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