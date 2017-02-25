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高山烏龍高溫烘製 她的「茶焗蛋」別有滋味

2017-02-25  17:20

〔記者李忠憲／台中報導〕你有聽過「茶焗蛋」嗎？豐原陽明市政大樓每周5的農夫市集，擺攤小農陳淑麗與丈夫使用自家生產的「神農蛋」，搭配高山烏龍高溫烘製而成的「茶焗蛋」，推出至今近5年，頗受好評。陳淑麗說，每顆蛋都如同她的孩子，不添加傷身材料，細心照顧，絕對吃得安心又健康。

每周5下午的豐原陽明市政大樓，都有台中市農業局舉辦的農夫市集，提供不少小農販售自家生產的優質農產品。其中，已在此擺攤快5年的陳淑麗，販售的「茶焗蛋」使用來自神岡，由丈夫家族開設的養雞場生產的「神農蛋」，因有獨特的茶香，加上色澤均勻，頗受民眾喜愛。

陳淑麗表示，娘家種高山茶，丈夫家則是養雞場，但雙方原本沒想過要賣雞蛋。95年因金融風暴，丈夫將工廠收掉，正思索著下一步要怎麼走時，自己父親在阿里山拜訪友人時，發現將雞蛋放入茶爐烘製，十分特別，跟她分享，夫妻倆因此決定研發，花10年研發出「茶焗蛋」。

她表示，因為是用自家生產，並獲得神農獎的神農蛋，工作人員都會穿上工作衣、經過消毒後再進去養雞場，衛生人員並會定期到場消毒，每一顆都是獲得國家認證的公司檢驗合格。為維護品質，她用照顧孩子般的心製作每一顆加工蛋，堅持手工洗蛋並消毒，過程中會有近兩成的蛋毀損，為了維持品質，這些「壞蛋」絕不會拿來用。

她表示，蛋殼有毛細孔，一破損就會影響品質，而茶焗蛋好吃的秘密就在挑蛋、洗蛋、殺菌這些細節，從蛋重決定烘烤時間，需花2至3天才烘製完成。因為有獨門技術，茶焗蛋可保存2周，與一般超商的茶葉蛋明顯不同，歡迎大家來品嘗健康養生的茶焗蛋。

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  • 陳淑麗獨門技術研發的茶焗蛋，可保存二周。（陳淑麗提供）

    陳淑麗獨門技術研發的茶焗蛋，可保存二周。（陳淑麗提供）

  • 陳淑麗在陽明市政大樓的農夫市集擺攤快五年。陳淑麗與丈夫用自家生產的蛋，研發出健康的茶焗蛋，頗受好評。（陳淑麗提供）

    陳淑麗在陽明市政大樓的農夫市集擺攤快五年。陳淑麗與丈夫用自家生產的蛋，研發出健康的茶焗蛋，頗受好評。（陳淑麗提供）

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