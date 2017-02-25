才華洋溢 新營3校美術班聯展
2017-02-25 16:19
〔記者楊金城／台南報導〕新營南新國中、新進國小、鹽水月津國小3校美術班扎根美術人才的養成，3校舉辦新營區藝術才能美術班聯合展覽，今天起在新營文化中心展到3月5日，展出繪畫、書法及立體雕塑等300件創作，學生才華洋溢讓觀眾讚賞不已。
其中月津國小還以抓寶概念，在作品設有二維條碼，觀眾掃描後可看到作品介紹和通關密語，再闖關換取鹽水意麵等獎品。
教育局副局長陳献明說，3校美術班聯展提供學生展現美術教育成果的舞台，播下未來藝術家種子。
南新國中校長蔡宗憲說，南新展出的主題「南新藝匣子」，有水墨、彩畫、設計、素描、版畫等作品，揉合課程中多元的創作理念及在地生活元素創作而成，其中包含不少學生比賽得獎之傑出作品。
新進國小展出「盛宴」，是美術班的畢業展，工藝木箱作品述說著各自的故事，動畫則是首次嘗試分組逐格拍攝製作而成，展現「藝二三，最美人」如同木頭人定格般獨一無二的創作。
月津國小學生利用回收物創造出一件件因環境破壞所突變出的奇幻生物，藉以引發大眾對環境保護的重視。而「奇藝故事」則是學生們以自身成長故事為靈感，帶觀眾透過畫作了解鹽水的歷史和地方小吃。
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