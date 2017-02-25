| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA》今年首度出賽 林書豪奪7分、5助攻
 首頁 > 生活

並排違停逼騎士「夾縫中求生」 竹市人氣炸了

2017-02-25  11:51

〔記者王駿杰／新竹報導〕民眾反映，新竹市地狹人稠，市區馬路多半劃設紅、黃線，卻仍有駕駛任意違規並排停車，尤其以中正路、光復路最為嚴重，導致機車族無法依規行駛，得在「夾縫中求生存」，險象環生，在民眾眼中，汽車並排違停已達「零容忍」程度，希望相關單位能重視。

警方指出，每天都視轄區狀況及需要性編排交通稽查、交整等勤務，並不時以巡邏方式執行各項交通違規取締，民眾提出的違規停車地點，一直是警方取締拖吊的重點地段，會再加強取締，確保用路人權益。

「駕駛的公民素養需要再加強！」民眾陳先生說，中正路靠近東門圓環、光復路靠近新竹馬偕醫院附近，有不少銀行、餐飲店，連帶成為汽車最常並排違停的地點，也是尖峰時刻交通塞車的主因，機車若要通行，只能狂鑽車縫，十分危險。

陳先生指出，面對違停亂象，警方並非毫無作為，他常看到員警針對違停車輛取締，但每當員警上前準備開單，違停車主就會從人行道衝出，飛快將車輛開走，等警方離開現場，隨後又有另一輛汽車補位並排違停。

記者今天實際前往勘查，光復路與中正路都有違停情況，但又以中正路靠近東門圓環較為嚴重，原本兩線道的馬路，因違停車輛占據，只剩下一線道能通行，記者準備拍照時，一旁違停駕駛甚至面露凶光，立即將車輛開離現場。

廣告
  • 民眾反映，新竹市地狹人稠，市區馬路多半劃設紅、黃線，卻仍有駕駛任意違規並排停車。（記者王駿杰攝）

    民眾反映，新竹市地狹人稠，市區馬路多半劃設紅、黃線，卻仍有駕駛任意違規並排停車。（記者王駿杰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通事故 違停 騎士
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：並排違停逼騎士「夾縫中求生」 竹市人氣炸了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.