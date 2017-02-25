並排違停逼騎士「夾縫中求生」 竹市人氣炸了
2017-02-25 11:51
〔記者王駿杰／新竹報導〕民眾反映，新竹市地狹人稠，市區馬路多半劃設紅、黃線，卻仍有駕駛任意違規並排停車，尤其以中正路、光復路最為嚴重，導致機車族無法依規行駛，得在「夾縫中求生存」，險象環生，在民眾眼中，汽車並排違停已達「零容忍」程度，希望相關單位能重視。
警方指出，每天都視轄區狀況及需要性編排交通稽查、交整等勤務，並不時以巡邏方式執行各項交通違規取締，民眾提出的違規停車地點，一直是警方取締拖吊的重點地段，會再加強取締，確保用路人權益。
「駕駛的公民素養需要再加強！」民眾陳先生說，中正路靠近東門圓環、光復路靠近新竹馬偕醫院附近，有不少銀行、餐飲店，連帶成為汽車最常並排違停的地點，也是尖峰時刻交通塞車的主因，機車若要通行，只能狂鑽車縫，十分危險。
陳先生指出，面對違停亂象，警方並非毫無作為，他常看到員警針對違停車輛取締，但每當員警上前準備開單，違停車主就會從人行道衝出，飛快將車輛開走，等警方離開現場，隨後又有另一輛汽車補位並排違停。
記者今天實際前往勘查，光復路與中正路都有違停情況，但又以中正路靠近東門圓環較為嚴重，原本兩線道的馬路，因違停車輛占據，只剩下一線道能通行，記者準備拍照時，一旁違停駕駛甚至面露凶光，立即將車輛開離現場。
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