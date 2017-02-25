合歡山公路26K土石崩塌 交通一度中斷

2017-02-25 08:37

〔記者陳鳳麗／南投報導〕228假期首日冷氣團來襲，上合歡山等雪遊客多，惟早上台14線26公里處土石崩落，工務段出動人車清理土石，大約在上午7時半搶通，恢復通行。

摸黑出門上合歡山的遊客，想趕在上午7時開放上山，剛好碰上土石崩塌，交通中斷，只好在公路上定點不動，遊客王復興表示，他是下山的車子，大概等了20分鐘路才搶通。

合歡山上昨天就開始下雨，雨勢不小，今天仍持續，王復興透露，昨天就在武嶺等下雪，但並未如願，上午山上的溫度是2度，研判下雪的機率不高，所以準備下山。