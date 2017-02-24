香蕉遭攔腰斷「株」連九族 農民懸賞50萬緝兇
新園一處蕉園遭人以兇殘手段破壞。（記者陳彥廷攝）
〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣香蕉價格從去年颱風後就不斷水漲，屏東縣新園鄉是主要產地，但卻有香蕉園一夜遭人連夜攔腰斬光，700多株香蕉樹幾乎全無倖免，雖然警方已派員蒐證，氣憤至極的農場主人仍決定懸賞50萬元緝惡徒。
國內香蕉價格去年被莫蘭蒂颱風重創後，價格就居高不下，近來收購價每公斤約90元到110元，也引來不少竊賊覬覦，但完全不留「活口」的惡劣手法仍令人詫異，新園鄉該片遭砍的香蕉園目前僅剩幾株殘留在田內，其餘香蕉樹全倒遍地蕉葉，附近農民經過看到都也相當氣憤。
周姓農民在新園鄉瓦磘村種植3分3大小、約700株香蕉，直說「怎麼有人這麼惡劣」。他氣憤指出，香蕉是1年生水果，果園內雖有部分已開始套袋，但大部分還都是剛吐出果芽，前天一早他到園裡，卻發現園中的果樹幾乎全部攔腰鍘斷，推判在22日晚間到23日清晨發生，實在令人吐血。
周男強調，自認平時為人不致與人起衝突，他說，蕉價高漲卻無法收成是一回事，農民辛勤種植的心血卻遭人如玩遊戲般對待更令人痛心，雖然已經報警，但「重賞之下必有勇夫」，懸賞50萬元緝兇，除希望緝兇予以教訓，也要提醒附近農民近來有不肖人士出沒。
純樸鄉村的砍樹事件引起附近農民關心，辛姓農民說，目前時價1分地約可收成14萬元，所以懸賞50萬元算再「倒潦」一倍；農民也說，惡劣手法大概是3人合力1人1刀，且只要樹倒卻不取已套袋的果實，明顯只為破壞的手法讓地方人心惶惶，但附近蕉園卻沒有任何遭破壞痕跡，推測可能是報復手段才會如此兇殘「不留活口」。
新園一處蕉園遭人以兇殘手段破壞。（記者陳彥廷攝）
新園一處蕉園遭人以兇殘手段破壞。（記者陳彥廷攝）
新園一處蕉園遭人以兇殘手段破壞。（記者陳彥廷攝）
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標題：香蕉遭攔腰斷「株」連九族 農民懸賞50萬緝兇
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