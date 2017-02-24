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健康醫療》女生卵子品質差、難受孕 可能是上夜班造成

美國1項研究就發現，常搬重物、從事夜班工作女性的卵子品質較差。（法新社）

2017-02-24  21:07

〔即時新聞／綜合報導〕人的生育能力可能會隨年齡、生活作息而受影響，美國1項研究就發現，常搬重物、輪班做夜班工作女性的卵子品質較差，懷孕機率也會下降。

綜合報導指出，刊載於職業與環境醫學期刊（Occupational & Environmental Medicine）的美國研究發現，那些需要進行高身體勞力工作（如搬重物）的女性，卵巢中的卵子庫存量較少、品質也較差。而從事晚班、工作時間不固定的輪班女性體內的成熟卵數量也比一般人少。

研究人員認為，這樣的結果可能是生理時鐘被工作打亂才導致。研究發現，有高達9成的受訪女性的上班時間都正常，但卻有22%的人表示，她們的工作會需要她們使用到勞力。

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