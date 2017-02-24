台3線浪漫？ 15支測速照相 去年幫苗縣賺進4800萬

苗栗縣台3線沿途測速固定桿，去年取締4萬多件超速違規，替縣庫賺入超過4800萬元。（記者彭健禮攝）

2017-02-24 18:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕小英總統力推浪漫台3線，期許串連沿線客家文化，打造為觀光廊道，活絡沿線產業發展；不過，苗栗縣台3線路段在承蒙「浪漫」之利前，沿線15支固定測速照相桿，於去年就已先替苗栗縣庫賺進至少4800萬元的罰款金額，儼然已成為縣府的「搖錢樹」。

台3線為西部重要山線縱貫道，寬敞又帶彎；多年以來，是大型重機、超跑車隊的「試車」勝地。這些性能車輛的排氣聲浪，聽在駕駛者耳裡，熱血沸騰，但苗栗縣台三線路段沿線居民，大多為高齡長輩，卻是膽顫心驚。

苗縣警察局接獲陳情不斷，陸續在縣境50公里長的台3線路段沿途，設置15處測速固定桿，並要求轄區頭份警分局、大湖警分局及警察局交通隊，執行機動性雷射測速勤務，取締違規超速。

警察局交通隊公布，去年10大取締超速違規固定桿地點，台3線就有3支上榜，包辦第1、第2及第8名，分別為台3線108公里處的1萬9259件、131.6公里處的1萬6986件、台3線與苗55線口的3996件；這3支共取締4萬0241件違規超速。

警方表示，台3線速限為60公里，依據道路交通管理處罰條例，超過速限60公里，屬嚴重超速，這些性能車輛，時速120公里以上被逕舉者，不在少數，還有時速152、148公里被拍下，都是超跑。

依據道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人超速罰 1200到2400元，嚴重超速罰6000到2萬4000元，以最低1200元計算，台3線的測速固定桿，去年至少替縣庫賺進至少4800萬元。

「十次車禍九次快！」警方表示，交通事故案件肇因，以超速為大宗，台3線沿途設置15支測速固定桿，除因應地方需求，也維持行車安全，呼籲用路人注意行車速率，畢竟安全是回家唯一的道路。