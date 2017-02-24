快訊圓夢魔法師 讓愛心飛揚
基隆碇內河濱步道施工 邊坡受損安全有隱憂
2017-02-24 18:47
〔記者林欣漢／基隆報導〕經濟部水利署第十河川局進行河濱步道工程，要把基隆暖暖碇內、新北瑞芳四腳亭這塊最後一哩缺口的拼圖接上，目前正在施工，附近居民發現，河濱步道邊坡下方的蛇籠有流失情形，擔心地層滑動影響邊坡穩定性，對此，第十河川局表示，施工時都有納入考量，請民眾放心。
基隆河河濱步道早年未規劃完善，走到一半常路斷，第十河川局去年完成瑞芳瑞慶橋到碇內抽水站的河濱步道，目前正進行碇內抽水站、碇內加油站土地公廟前的第二階段步道工程，完工後，瑞芳、暖暖間的河濱步道就能完整串連。
當地碇安里長余冠龍指出，位於源遠路325巷碇內慈安宮後方的邊坡下方蛇籠，在第十河川局進行河濱步道施作時開始裸露，擔心汛期來時影響安全，附近居民每天都和他反映，擔心邊坡若塌，接下來就輪到房子了。
今天下午，立委蔡適應辦公室主任林明智邀第十河川局等單位現勘，第十河川局工程人員說明，在進行河濱步道銜接工程時，確實有破壞到舊有的部分蛇籠，調整工法後，新的河濱步道護牆將與舊蛇籠互做穩固，防止邊坡土石滑動，工程期間也會密切注意基隆河水位，目前基隆河堤的設施結構都是正常安全的，請民眾放心。
另外，民眾反映進入河濱步道的階梯過陡、濕滑等問題，第十河川局同意將改善階梯坡度，並增設扶手，避免老弱不慎跌倒受傷。余冠龍說，等步道完工後，要進一步引進社造資源，打造優質的基隆河畔環境。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 有圖為證！ 血汗烘焙坊索賠59萬證據曝光...
- 獨家》教育部新政次 北科大校長姚立德出任
- 紅衣女挨家挨戶「我要幫你算命」 南投民眾嚇壞
- 就是要抱大腿！貓熊寶寶萌翻網友 點閱破億！
- 台北港貨櫃裝卸量 去年首度超越基隆港
網友回應
熱門新聞
- 影帝7病纏身只剩印傭 打算遺產分給她
- 不是1億是4.5億？鄉民神分析辛龍中獎碼讓人跪了
- 潘維剛正式宣布選國民黨魁 推「黨內維新運動」
- 沖繩基地噪音擾民 日政府判賠
- 台積電拚節能 每片晶圓減少用電21%
- 男星熊抱黑嘉嘉 奪女神第一次
- 紐約珠寶手拿包 獨一奢華閃光
- 凌巨將嫁日商 今年主力拚車載產品
- 海倫清桃宣告將復出 3月推出個人LINE貼圖
- 警呼喊求「不要撞」遭拒 憤開8槍逮3嫌
- 妹妹罹難責任險理賠 金管會認定哥哥無法申領...
- 基隆果菜市場 三月一日起自治管理
- 改槍成癡 宅男成網路販槍名氣賣家
- 桃園跨新北 兩線快速公車今上路
- 勇士返榮耀 健康拚季後
- 大亨復合正宮 11億生活費安撫小三Mandy
- 車上有色狼！公車司機開到派出所報案
- H5N6「禽」況趨緩 運宰今解禁
- 2017日內瓦錶展專輯26：女力‧複雜錶力1
- 三大法人賣超15億 外資賣超16億
- 草農總幹事蕭忠郁、19會代當選人 願辭職換和諧
- 西螺大橋花燈 搬家到斗六
- NBA》離開生涯首站芝加哥 吉柏森感謝公牛與球迷
- 被質疑過去為何不選 吳敦義反批陳鎮湘言行不當
- 「台灣GD」遭咒死全家 田亞霍反嗆酸民沒教養
- 國產署標售14戶「東西匯」 無人投標
- 《乾燥季節 肌膚SOS對策》
- NBA》雷霆公牛多人交易 魏少內外線都添助手
- 法官協會再開砲：司改國是會議 各項議題應重新整合
- 「沒錢買禮物」！女慣竊這次偷這個被逮
- 魏少大三元 寫夢幻紀錄
- 雲林縣府人事異動 前立委林樹山接任行政處長
- 經典賽》官網點名可能對韓先發 以色列百勝老將要拚回美職
- 「猛倒飼料」惹的禍 葛仲珊自曝養死寵物
- 這部「小綿羊」超猛！ 竟然撞破遊覽車
- 醉女遭集體性侵 體內外驗出6男DNA...
- 是否取消對北韓旅遊免簽 大馬部長這句話酸爆
- 想紅？日女主播秀1女戰3男照 推特大方炫耀
- 女友母斷愛阻見面 他怒嗆「我要拿槍來射」
- 自由限時批》如此的判決，司改有救嗎？！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：基隆碇內河濱步道施工 邊坡受損安全有隱憂
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分