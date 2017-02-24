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畢業即就業 冠軍建材與育達科技大學合作

2017-02-24  12:40

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國內建材大廠冠軍建材考量國內產業人才的培育需更具國際專業水準，並且希望學生能夠學以致用，並解決當前產業人才培訓問題，今天與同樣坐落於苗栗縣的育達科技大學簽訂產學合作案。

冠軍建材指出，簽訂合作案後，對象包括材料工程學系、企業、行銷（經營）管理學系、商業設計學系、化學工程學系、自動化工程學系、工業工程管理學系、機械電機工程學系、化學材料學系等系學生。

未來上述科系的大學生四年級及碩士生二年級可向冠軍建材申請獎助學金補助，每學期五萬，且通過申請核可的學生將來可進入冠軍建材集團旗下企業，連續服務二年以及寒暑假期實習，期間薪資及福利，皆比照冠軍建材集團員工辦理。

育達科技大學也感謝在地企業提出產學合作的方案，讓學生能夠提早培養職場競爭力，以及學生實作能力，養成專業技術順利在畢業後可以順利與業界接軌。冠軍建材也盼望透過合作案，鼓勵更多年輕人投入建材產業。

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  • 畢業即就業，冠軍建材與育達科技大學合作（校方提供）

    畢業即就業，冠軍建材與育達科技大學合作（校方提供）

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