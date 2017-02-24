索賠59萬還嗆「要搞到學生退學！」烘焙坊改口：只是氣話

2017-02-24 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕兩名餐旅系大學生在台中一間烘焙坊實習期間，每日工時長達14小時，不僅沒有加班費，且期間不斷被老闆辱罵，因此決定在1月離職，未料卻遭店家索賠59萬，還嗆要讓兩人退學，烘焙坊的法務事後澄清「只是氣話。」

永采實習糾紛發展至今，有離職員工秀出LINE對話紀錄，證明彭姓老闆曾嗆說「要搞到學生退學！」根據《蘋果日報》報導，烘焙坊的法務解釋，彭女確實和學生在LINE上爭執時說出氣話，但他強調，並沒有要求學校退學，也沒有如此大的權利。

校方則說，老闆上月初來電表示，若擅自離職的學生無法回到店內實習，那學校可直接退訓處罰，但校方基於保護學生的立場，並不同意此要求，這兩名學生後來也安排到飯店實習，過程順利。