台南老眷舍傳將售拆 地方盼保留規劃成特色公園
2017-02-23 21:08
南市北區重興里長與居民爭取政府同意完整保留自治新村一、二號老眷舍。（記者王俊忠攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕南市北區重興里自治新村內的一、二號老眷舍，傳日後將被國防部標售拆除，地方人士認為老眷舍歷史超過50年，有歷史文化特色，希望結合市定遺址日軍射擊場靶溝，規劃成有文化特色景觀的公園綠地。
民進黨中央副秘書長李俊毅今天會同重興里長鄭林阿雪與居民召開說明會，爭取市府向國防部提出有償撥用，並交由地方代管，以保全遺址完整性。
李俊毅表示，95年間，國防部就發公文給市府，聲明該村一、二號眷舍及門柱暫緩拆除，要市府提有償撥用或代管，可惜十多年過去了，市府並無任何動作，既然政府不能積極處理，那就爭取市府委由重興社區發展協會與三分子日軍射擊場守護團隊管理維護環境。
鄭林阿雪說，三分子日軍射擊場遺址是一個歷史場域，原公告遺址保存範圍只有狹義界定現存靶溝區段，原自治新村及位於慈光十三村尚未挖掘的靶溝盲段，若沒有納入遺址保存範圍，被國防部標售大規模開發，未來會嚴重影響遺址整體景觀，希望政府同意已拆一半的自治新村私有地三號眷舍與國有地一、二號眷舍保留下來。
市府文資處說明，自治新村一、二號眷舍歷史逾50年，去年底開會討論認定連同三號眷舍並未達到文化資產指定或登錄的價值基準，但一、二號眷舍是地方居民共同記憶，都市計畫又是公園用地，請國防部傾聽居民聲音、協調後續處理方式；三號眷舍如有拆除必要，可留意工法，維持一、二號眷舍的最大完整性。
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