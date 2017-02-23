桃園快捷公車709線 明天開通連續免費試乘3天

桃園市快捷公車709線24日通車。（記者周敏鴻攝）

2017-02-23 15:51

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市快捷公車709線「平鎮─捷運永寧站」明天通車，預計上午5點半，首班車將由平鎮區平鎮警分局公車站開出，經龍潭區走國道三號到新北市捷運永寧站，桃園市長鄭文燦主持通車典禮時說，通車前3天免費試乘，未來6個月都有優惠，歡迎民眾多多利用。

明天通車的除快捷公車709線「平鎮─捷運永寧站」外，還有710線「大溪─捷運永寧站」，加上快捷公車1659線「八德─捷運永寧站」，已有3條路線方便民眾跨縣市前往新北市甚至轉乘捷運抵台北市。

鄭文燦上午主持快捷公車709線通車典禮，也幫忙推輪椅體驗搭乘無障礙大客車的便利性，他說，未來平鎮、龍潭區民眾可多利用快捷公車709線到雙北市通勤上班，雙北市的民眾也可利用快捷公車709線到平鎮、龍潭上班或遊玩，充分達到雙向服務的效果。

由統聯客運與指南客運聯合營運的快捷公車709線，共有15輛大客車投入營運，包括四輛無障礙大客車，車上都配備USB充電座、免費Wi-Fi服務等，未來每天上午5點半到晚間11點由平鎮警分局站發車，行經平鎮區中庸路、中豐路，以及龍潭區中正路、北龍路、大昌路，再經國道三號抵終點捷運永寧站，全程約需40到50分鐘。

快捷公車709線分為3段收費，以龍潭與土城交流道為分段點，每段全票18元、半票9元，通車初期的前3天免費，2月27日到5月23日，跨縣市乘客全票可折抵18元、半票可折抵9元；5月24日到8月23日，跨縣市乘客，全票可折抵9元、半票可折抵5元。