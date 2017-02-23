桃園快捷公車709線 明天開通連續免費試乘3天
2017-02-23 15:51
桃園市快捷公車709線24日通車。（記者周敏鴻攝）
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市快捷公車709線「平鎮─捷運永寧站」明天通車，預計上午5點半，首班車將由平鎮區平鎮警分局公車站開出，經龍潭區走國道三號到新北市捷運永寧站，桃園市長鄭文燦主持通車典禮時說，通車前3天免費試乘，未來6個月都有優惠，歡迎民眾多多利用。
明天通車的除快捷公車709線「平鎮─捷運永寧站」外，還有710線「大溪─捷運永寧站」，加上快捷公車1659線「八德─捷運永寧站」，已有3條路線方便民眾跨縣市前往新北市甚至轉乘捷運抵台北市。
鄭文燦上午主持快捷公車709線通車典禮，也幫忙推輪椅體驗搭乘無障礙大客車的便利性，他說，未來平鎮、龍潭區民眾可多利用快捷公車709線到雙北市通勤上班，雙北市的民眾也可利用快捷公車709線到平鎮、龍潭上班或遊玩，充分達到雙向服務的效果。
由統聯客運與指南客運聯合營運的快捷公車709線，共有15輛大客車投入營運，包括四輛無障礙大客車，車上都配備USB充電座、免費Wi-Fi服務等，未來每天上午5點半到晚間11點由平鎮警分局站發車，行經平鎮區中庸路、中豐路，以及龍潭區中正路、北龍路、大昌路，再經國道三號抵終點捷運永寧站，全程約需40到50分鐘。
快捷公車709線分為3段收費，以龍潭與土城交流道為分段點，每段全票18元、半票9元，通車初期的前3天免費，2月27日到5月23日，跨縣市乘客全票可折抵18元、半票可折抵9元；5月24日到8月23日，跨縣市乘客，全票可折抵9元、半票可折抵5元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 咖啡漲到比德、日還貴！PTT星巴克版主號召「拒喝」
- 鋒面通過各地有雨 冷氣團接力越晚越冷！
- 高雄榮總醫師黃偉春 聯合捐贈百萬心電圖機給家鄉苗栗
- 克服濕雨天候限制 他種出「小雪的初戀」
- 竹縣首座狗狗公園落腳竹東 下月啟用
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日本德仁皇太子全家福 一旁愛子模樣令人震驚...
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 棒球》小熊球迷超神 一棒轟爆行經車輛（影音）
- 安俊朋撩粉秀手技 湊對黃仁德劉奕兒
- 柯震東哥挺「彩虹」計畫 被問李毓芬打太極
- （贈票）從澳洲回到印度 《漫漫回家路》滿滿洋蔥
- （影音）吳姍儒起玩心 賣萌裝可愛
- 近百歲梅樹疑蟻害 五峰鄉搶救
- 失智翁出門「壓馬路」 受困車陣警民及時救援
- 恆春「好嬸」慘死工寮破案！兇嫌是鄰居
- 年金改革主戰場 司委會召委民進黨抽得2席
- 正義國宅都更案 拖20年 終於動了
- 警方查緝販毒 驚見情色制服
- 自由廣場》部落公法人還要等多久？
- 末代經典賽? 關鍵在美國隊
- 毒蟲丟包毒品落跑仆街遭逮竟喊：「救命！」
- 營救受虐兒 多靠民眾關心與通報
- 《黑市價2億》鼓風機藏毒闖關 LUCY抓包
- 地政局副局長跳樓亡 收押建商轉「偵」字案偵辦
- 台導柏林影展奪獎 破病燒聲挺同志
- 高球》美巡賽本田菁英賽今晚登場 小潘凌晨出賽
- 最大手機展MWC倒數─三星S8缺席 LG G6撐場 Nokia回歸成亮點
- 土銀去年獲利127.84億元 創歷年新高
- 籃球》藐視對手？他邊跳舞邊運球 被裁判吹技術犯規（影音）
- MLB》姜正浩三度酒駕 韓檢方求處罰金1500萬韓圜
- 「控球版林志傑」 繼續強大中
- 吳怡霈又出車禍！大貨車追撞幸無大礙
- 刺青男全裸陳屍河中 警查出生前會小三後失聯
- 南方反思》空洞的口號不如行政效率的提升
- 聯發科併購立錡 傳內線交易
- 安以軒美肌太過火 鼻孔竟消失
- 女大生騎車撞斷指 警4小時找回縫合
- 台印首度合拍 盧一哥又告捷
- 炸台鐵傷24人 林英昌判30年
- 「龐德」夫婦早分居 婚變原因疑有內幕
- 清泉崗毒品案20人陽性反應 軍方這樣說…
- 推4年經發方案 蔡英文促國發會建立管考制度
- 三星6吋大手機尬OPPO 硬是便宜千元
- 6月16日召開股東會 彰銀︰不會讓外界失望
- 鵝鑾鼻活動中心 擬建休閒旅館
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：桃園快捷公車709線 明天開通連續免費試乘3天
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分