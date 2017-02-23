屬雞與這幾天生日的…228連假免費入園虎頭埤

配合連假，南市觀旅局推出虎頭埤的入園優惠，力邀各界遊賞美景。（圖由虎頭埤風景區管理所提供）

2017-02-23 14:25

〔記者吳俊鋒／台南報導〕228連續假期將至，搶攻觀光商機，台南市政府的虎頭埤風景區推出入園優惠，在雞年與這4天出生的民眾憑證件，可免費進場，盡情地踏青、賞花。

配合時令，市政府觀光旅遊局推出「2017虎頭埤與春天有約」活動，露營區與湖畔的火焰木紅花正開，大葉欖仁也變色了，各顯風情，歡迎各界入園，欣賞美景。

觀旅局表示，2月之後，園區還有黃花風鈴木、洋紅風鈴木、木棉花、阿勃勒、鳳凰木等樹花，也將陸續盛開，民眾可以安排春遊行程。

因應即將到來的連假，觀旅局也宣布，凡生肖屬雞，以及生日在2月25日至28日等這4天的民眾，都可憑證免費進場；虎頭埤活動中心餐廳也全新推出春天應景的個人簡餐，邀請遊客嚐鮮。

觀旅局更推薦民眾搭乘全國第1艘太陽能船遊賞虎頭埤春景，以永續、環保、乾淨、無噪音等為設計原則，配合精彩的解說導覽，盡覽於山光水色之美，享受優質的服務體驗。

觀旅局建議各界，連假到虎頭埤之外，也能前往左鎮二寮看日出、雲海，沿南168線，順遊大目降文化園區，傍晚則可至308高地，欣賞草山月世界的白堊地形，並感受采竹風情。