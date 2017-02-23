有跡可循！員工常常這樣做…可能要離職

上班族離職前往往有跡可循，若發現同事突然常請假、或常離開座位接手機，都有可能有了離職的打算。（記者黃邦平攝）

2017-02-23 14:08

〔記者黃邦平／台北報導〕「人情留一線，日後好相見」很多人都抱著這種想法，就算離職，也不肯說實話，離職原因往往都是寫「職涯規劃」。根據上班族的觀察，如果同事的請假頻率突然變高，或是常上求職網站、常離開座位接手機，都可能是即將離職的徵兆。

《yes123求職網》調查，76%上班族在離職不說實話，其中66.6%是以「職涯規劃」當作表面上的離職原因，54%會考慮拿「家庭因素」當擋箭牌！即使應徵新工作，面對面試官，有65%「選擇性透露」真正的離職理由。

受訪上班族觀察年後離職的同事，發現離職前有跡可循，例如「請假頻率突然變高」（47.1%）、「常常上求職網站」（45.3%）、「常常離開座位接手機」（42.3%），以及「不加班，準時下班」（40.6%）、「低調打包整理東西」（31.2%）、「常向其他同事抱怨公司的人事物」（28.4%）、「工作效率突然驟降」（26.7%）、「常常上其他企業網站」（23.7%），以及「突然容易遲到或早退」（20.2%）、「容易與同事、主管或老闆有爭執」（12.8%）。

如果公司要慰留，最有效的方式應該就是「加薪」，68.5%受訪者表達若老闆提出「加薪」，就有可能留下，也有36.9%會為「升職」動搖，33.2%「改變工作內容」，31.2%選「發獎金、有分紅」、25.8%「增加員工福利」；但也有23.9%受訪者表示，自己「說走就走，不受任何影響」！

yes123求職網發言人楊宗斌指出，調查也發現，高達55.7%表示提出離職後曾經遇過公司刁難，例如以找不到人為藉口或以交接未完為藉口，延後離職日，或是在離職日前工作量突然爆增，還有冷言冷語，找藉口預扣或延後發等怪招。

為了不讓人才流失，針對年後轉職潮，有53.4%的企業會採取調薪策略，平均願意調薪2.9%留住「非主管職」的人才，針對「主管職」人才，平均更願意調高4.4%薪資。不過因應接下來的員工離職潮，企業方面也早有心理準備，平均預估「年後一個月」離職率為7%：大約為每14到15位員工就可能有一位即將走人！