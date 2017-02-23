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「舒跑哥」募百萬達標 全數捐家扶

「舒跑哥」詹益榮已募得百萬，全數捐家扶。（記者蘇金鳳攝）

2017-02-23  11:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕被稱為「舒跑哥」的詹益榮為受虐兒和兒少保護進行募款，發起「勇跑天涯環島計畫」，從元月26日小年夜開始，從家扶基金會出發展開環島，今天上午完成環島任務，共跑1130公里。

詹益榮從103年開始路跑，他認為路跑可結合公益，因此在去年1月開始發起「跑百馬捐百萬」，要跑100場馬拉松，並且達到募款目標100萬，每跑1公里捐50元，目前他已跑55場，約累積了60多萬的愛心捐款。

為了更積極推動公益路跑，詹益榮在今年的小年夜另外發起「勇跑天涯環島計畫」，從元月26日開始跑，2月23日到終點，小年夜當天詹益榮從家扶基金會出發，要展開上千公里的路跑，並沿途拜訪家扶各地方的中心，第2站便到南投家扶中心。

而沿途都有愛路跑的民眾及詹益榮的跑友陪同路跑，並同時捐款，讓詹益榮近一個月的路跑不會寂寞。

今天是詹益榮環島計畫的最後一天，他一大早先到南台中家扶中心跟社工們打招呼，並由30多位陪跑勇士及社工們，一起跑到家扶總部，完成了詹益榮環島計劃。

詹益榮表示，所發起的跑百馬捐百萬已募得62萬1360元，而環島共募得38萬4164元，達到百萬，詹益榮今天全數捐給家扶基金會。

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