買咖啡代表地位？他稱：星巴克是享受高貴氛圍
2017-02-23 09:47
〔即時新聞／綜合報導〕連鎖咖啡店星巴克昨起調漲多款飲品售價，引發外界議論。台大法律系教授李茂生則認為，台灣人買星巴克不是在喝咖啡，「而是在享受高貴的氛圍」。
「不要再幹譙統一星巴克了啦！」李茂生在臉書上說，在台灣，星巴克就是代表潮，代表地位，台灣人買星巴克，走在路上都有風，所以再貴也會有市場。
李茂生說，「你說台灣人犯賤，喜歡喝沒這個價值的咖啡？不，不。我們台灣人不是在喝咖啡，而是在享受『高貴的氛圍』。台灣人不會把錢花在實質的層面，台灣人把錢花在面子上」。
網友也在留言下方回覆，「哥買的不是咖啡，哥買的是地位」、「沒錯，正解」、「拉出來的東西都一樣」、「一個字：潮」。
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