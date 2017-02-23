| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

鐵皮屋就是醜？ 冰島這樣蓋讓網友嘆：問題是人

冰島鐵皮屋。（圖取自PTT）

2017-02-23  08:58

〔即時新聞／綜合報導〕鐵皮屋是台灣城鎮常見的建物，被稱做是「市容殺手」，但有人在網路上張貼於冰島看到的鐵皮屋照片，簡潔充滿設計感的外型，讓網友不禁感嘆：「問題在人，不是鐵皮之類的材料」。

網友在「PTT」發文指出，「台灣的鐵皮屋常讓人詬病 號稱市容殺手」，但他在冰島發現，冰島也有許多鐵皮屋，「但整個看起來很和諧 不會讓人覺得醜」，讓網友不禁好奇，「有沒有問題根本不在鐵皮的八卦？」

該網友張貼的冰島鐵皮屋照片充滿設計感，乾淨簡潔，讓許多網友感嘆「國外的建築美學屌打鬼島」、「人家有設計感 台灣只想省錢」、「台灣人認為世界上最美的就是錢啊 美術課都拿來上數學了」。

《iceland review》指出，冰島多數的房子都是由水泥製成，多數房子都是灰色、白色或大地色系，石頭、木頭、鐵皮也是常用建材。在舊社區，許多房子是木頭建造，外表再覆蓋鐵皮，外型豐富多彩。

台灣鐵皮屋。（資料照，記者王藝菘攝）

冰島鐵皮屋外型優雅。（圖取自PTT）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 冰島 鐵皮屋
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：鐵皮屋就是醜？ 冰島這樣蓋讓網友嘆：問題是人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.