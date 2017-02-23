鐵皮屋就是醜？ 冰島這樣蓋讓網友嘆：問題是人

冰島鐵皮屋。（圖取自PTT）

2017-02-23 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕鐵皮屋是台灣城鎮常見的建物，被稱做是「市容殺手」，但有人在網路上張貼於冰島看到的鐵皮屋照片，簡潔充滿設計感的外型，讓網友不禁感嘆：「問題在人，不是鐵皮之類的材料」。

網友在「PTT」發文指出，「台灣的鐵皮屋常讓人詬病 號稱市容殺手」，但他在冰島發現，冰島也有許多鐵皮屋，「但整個看起來很和諧 不會讓人覺得醜」，讓網友不禁好奇，「有沒有問題根本不在鐵皮的八卦？」

該網友張貼的冰島鐵皮屋照片充滿設計感，乾淨簡潔，讓許多網友感嘆「國外的建築美學屌打鬼島」、「人家有設計感 台灣只想省錢」、「台灣人認為世界上最美的就是錢啊 美術課都拿來上數學了」。

《iceland review》指出，冰島多數的房子都是由水泥製成，多數房子都是灰色、白色或大地色系，石頭、木頭、鐵皮也是常用建材。在舊社區，許多房子是木頭建造，外表再覆蓋鐵皮，外型豐富多彩。

台灣鐵皮屋。（資料照，記者王藝菘攝）