台大教授金句超狂 網友都說想旁聽

2017-02-22 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕「你泡妞，又愛妞，又不娶妞，你在搞甚麼？」類似這樣有趣的奇言妙談，時常在台大政治系教授李錫錕的課堂上出現，有一群台大學生更為此成立臉書粉絲專頁，並放上李錫錕的上課片段，引發更多網友關注，紛紛詢問哪時候可去旁聽。

《Power錕的紙牌屋》是由一群曾上過李錫錕的課的學生所成立，在該臉書專頁上幾乎每天都可看到一則關於李錫錕在課堂上講了什麼有趣內容的影片，而一些「金句」也被網友節錄下來，如，「當肛門細胞很嘔嘛，就是過濾大便」、「政黨輪替，肛門細胞可不可以也來思考一下呢？」等吸引不少人關注。

在社群網站「巴哈姆特」上也有網友在2009年就PO出李錫錕的「金言語錄」，像是「慈濟、基督教那些人很愚蠢的想讓生命更亮麗，結果讓生命更黑暗」、「一個人畏畏縮縮的當上領袖，還是坐公車喝白開水，叫他喝茶他說買不起茶葉，結果一貪汙都是貪八十幾億的」

其它還有「台灣話其實很有水準的，說拎北表示一種對自己的看重，所以拎北告訴你們，下一次是最後一次上課，如果以後你們都以拎北拎娘自稱的話，這個班就會變得很有power」、「你們帶著血腥的雙手進台大！！你們壟斷了其他九萬七千人進台大的機會！今天這個共同教室，外人不敢隨便進來，進來還覺得怪怪的；你們大大方方的進來，一進來還給我睡覺，你們這是什麼意思」

相關影片請見：