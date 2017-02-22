南方澳鯖魚豐收、價格慘跌 漁民叫苦

南方澳鯖魚豐收，價格卻慘跌。（記者江志雄攝）

2017-02-22 18:21

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣南方澳鯖魚漁獲量占全國80％以上，最近10天平均單日拍賣量600噸，成長一倍，今天每公斤平均拍賣價剩17元，比一瓶礦泉水還便宜，地方人士提議休漁，避免價賤傷漁；蘇澳區漁會允諾邀漁民商討對策。

每年2、3月，鯖魚群聚蘇澳外海繁殖，南方澳漁民經常大豐收，但量多價跌，獲益有限，鯖魚上岸後，送到蘇澳區漁會魚市場拍賣，由業者收購製成魚罐頭，一般認為，每公斤拍賣價落在28到32元比較合理。

蘇澳區漁會魚市場統計，南方澳一天鯖魚拍賣量約300噸，10天前開始，增至600噸，有時飆上千噸，拍賣價卻直直落，南方澳商圈發展協會總幹事廖大瑋說，一公斤鯖魚比不上瓶裝礦泉水，漁民情何以堪。

廖大瑋說，春節前後是鯖魚洄游到蘇澳外海產卵季節，漁獲量供過於求，造成價格崩盤，漁民辛苦工作，卻賺不到啥錢，此事每年上演，主管機關應設法處理，不妨在特定時間休漁，促使市場供需平衡，扭轉低價頹勢，也讓抱卵鯖魚順利繁衍，以利海洋資源永續發展。

蘇澳區漁會理事長陳春生認為，鯖魚拍賣價格有起有落，必須尊重自由市場機制，繁殖期間是否經由休漁平抑魚價，漁界人士有不同看法，因茲事體大，將開會聽取各界意見再行研議。

南方澳鯖魚漁獲量占全國80%以上。（資料照，記者江志雄攝）