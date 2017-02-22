百名癌友回娘家「慶生」 鼓勵病友勇於面對

2017-02-22 17:36

〔記者李忠憲／台中報導〕上百位癌症病友今天齊聚衛福部豐原醫院，參加醫院舉辦的「慶生」活動，慶祝自己重生。現場除有醫護人員教導相關衛教，癌友也不吝分享抗癌之路的心路歷程，希望藉由自己的經歷分享告訴其他癌友，「相信專業，與病共存」會是恢復健康的最快捷徑。

豐原醫院今天上午舉辦「病友回娘家 百位癌友歡慶生」活動，邀上百位完成癌症治療的病友回娘家，與乳房外科主任吳建廷、直腸外科主任陳喜文、放射腫瘤科主任張世宗一起切蛋糕並分享象徵抗癌勝利。病友們也紛紛上台分享個人抗癌的心路歷程，藉此迎接新生的開始。

55歲病友葉小姐說，2年前現自己乳房有腫塊，就醫後確診乳癌第2期，但她抱著「相信專業 與病共存」的心情面對，加上孩子、孫子陪伴與鼓勵，讓自己有活下去的動力，耐著治療的疼痛，終於抗癌成功。她除擔任家庭照護員，固定每3個月回診追蹤，還在醫院擔任急診志工，希望幫助其他病痛病友，也能勇敢面對。

52歲病友劉小姐則說，6年前洗澡時發現右胸腫塊，到院檢查後發現罹患乳癌，腦袋一片空白。積極完成治療後，去年年度追蹤檢查又發現左側有乳癌第1期，但這次心情不再緊張，因為發現的早，信賴醫療團隊進行開刀及放射線治療就好。目前她開始擔任志工，希望透過分享，讓其他病友不再被恐懼打倒。

乳房外科主任吳建廷說，乳癌手術、化療、標靶治療後，後續需定期追蹤，以降低因乳癌死亡機會。儘早檢查出是否有局部復發或遠端轉移至另一側新乳癌，透過追蹤檢查可有效控制並及早治療，降低威脅。定期自我乳房檢查，了解乳癌轉移的症狀，當發現乳房部位出現新腫塊、骨頭疼痛、腹部腫脹、呼吸困難、久咳不癒、倦怠、腹痛、持續性頭痛等須立即回診。