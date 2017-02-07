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疑不滿工作多 男子在高雄鹽燈工廠自焚
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創業捐盈餘 85歲抗癌阿嬤有愛

2017-02-07  12:42

〔記者何玉華／新北報導〕愛心無國界，也不限年齡！85歲的蘇蔡彩秋阿嬤，兩度罹癌，仍在80歲那年創業賣水餃，除了將盈餘捐助癌友，也捐助食物銀行、惠明盲校等單位每月平均近萬顆水餃。

蘇蔡彩秋曾兩度罹患癌症，失去身上5個器官，讓她笑稱自己是「五不全」，一度被醫師宣判只有半年生命，卻成功抗癌再活了25年，還在80歲時創業，賣起最「甘單」的家常料理水餃和貢丸。

水餃和貢丸原本是她做給兒女的日常食物，也常分享給她志工服務的醫院醫護和癌友；因為自己抗癌，特別注意使用健康的食材，用料實在又大顆美味，相當受到好評，醫護和癌友不好意思一直吃免費，鼓勵她創業，讓她在80歲挽袖做起生意。

沒想到，創業兩年，意外摔傷，「厚工」製作的水餃、貢丸面臨熄燈，巧遇兩個在外商銀行上班的年輕人，因為家人愛吃她做的貢丸，在了解蘇阿嬤的狀況後，竟雙雙辭職接手水餃貢丸生意，並傳承捐助病友的模式。

阿嬤今天（7日）以扶輪社友的身分出席扶輪公益網與新北實物銀行聯合的活動，不忘拜託大家多多給這兩位年輕人協助、支持，讓愛的水餃、貢丸可以傳承下去，也讓吃天然好食物的精神可以深植人心，減少世界的病痛。

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  • 85歲的蘇蔡彩秋阿媽抗癌成功又創業，雖然罹患青光眼，仍積極樂觀繼續散播愛心。（記者何玉華攝）

    85歲的蘇蔡彩秋阿媽抗癌成功又創業，雖然罹患青光眼，仍積極樂觀繼續散播愛心。（記者何玉華攝）

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