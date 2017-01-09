抗癌小太陽 國中女撐病體顧同學
2017-01-09
〔記者王俊忠／台南報導〕兩年前罹患罕見癌病的國二女生潘怡伶，從起初無法接受、自怨自艾到看到隔壁小病童樂觀對抗病魔，轉而正面、積極治療，不再讓家人擔心，且回到學校還能從旁協助照顧弱勢同學，成為發光發熱的小太陽。昨天她獲靈鷲山全國普仁獎，與台南地區其他八十四位中、小學生同台接受表揚。
文賢國中潘怡伶在小六時突然罹患罕見的伊文氏腫瘤，腹部長出一個腫塊，就醫開刀切除後，接受長達一年的艱苦化療，在痛苦的嘔吐、頭暈、掉髮等副作用之際曾自怨自艾：「為何罕見癌病找上我？」但後來看到隔壁小病童病症比她更嚴重，態度卻很正面、樂觀，她開始自省：「比起其他嚴重病童，自己很幸福了！」把悲觀情緒調整為積極、勇敢面對治療挑戰。
怡伶常請假治療，仍善用時間念書，國一下學期成績就恢復原有實力，讓師長刮目相看。國中班導師王馨翎並以「善的循環」理念引導她，怡伶也身體力行成為一位優秀小天使，貼心幫忙照顧班上身心障礙同學，讓同學在學業、生活自理與人際互動有所提升成長。
老師說，怡伶協助同學，讓師長覺得貼心，也使同學感受到關懷、不孤單，性情開朗許多，班上整體氣氛也大幅改善，真是一顆發光發熱的小太陽。
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