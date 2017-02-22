社福用20棟柯仔坑國宅 228後恐標售
南投縣竹山鎮921震災「柯仔坑」國宅，未標售部分國宅環境髒亂，南投縣議員張志銘（左1）等人，希望朝社福及青創發展的用途，不要被撤銷。（記者謝介裕攝）
〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮921震災「柯仔坑」國宅，也是全台唯一的「震災蚊子館」，財政部國產署今日表示，假使在228以前，仍無人提出計畫，目前保留朝向社福或青創發展的20棟國宅，也將一併進行標售，免於閒置進而達到活化目的。
88年921大地震發生時，南投縣被列為全台重災區，當時中央政府為讓經濟弱勢受災戶有棲身之所，遂在南投、中寮、草屯、埔里、竹山等地區，積極興建平價國宅，尤以滯銷最嚴重的竹山「柯仔坑」國宅最受注目。
據調查，竹山鎮「柯仔坑」國宅，扣除已撥由公家機關使用的48戶集合式住宅，98棟3層樓透天厝中，迄去年底尚剩餘67棟，原本因住宅面積多半不到20坪，太過狹小，導致乏人問津，惟在緊鄰國道3號南雲交流道啟用後，今年1月辦理標售以來，反而變得搶手，扣除20棟保留朝向社福或青創用途的國宅不算，滯銷的47棟，短短2個月內，已賣出46棟，每棟價格平均在240萬元以上，僅剩1棟待售。
國產署說，該國宅被中央列入蚊子館管控名單後，該署便朝標售與活化2個方向同步進行，如今標售成效良好，也向地方下最後通牒，假使228以前仍無人提出發展計畫，目前保留的20棟國宅，也將撤銷社福、青創用途，予以標售，以免閒置遭人詬病，反之，若有長照、日托等相關計畫提出，基於地方發展與為民服務考量，則會暫時打消標售念頭，值得地方民眾留意並把握機會。
南投縣竹山鎮921震災「柯仔坑」國宅，未標售部分國宅環境髒亂，南投縣議員張志銘（左1）等人，希望朝社福及青創發展的用途，不要被撤銷。（記者謝介裕攝）
南投縣竹山鎮921震災「柯仔坑」國宅，未標售部分國宅環境髒亂，南投縣議員張志銘（左1）等人，希望朝社福及青創發展的用途，不要被撤銷。（記者謝介裕攝）
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標題：社福用20棟柯仔坑國宅 228後恐標售
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