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連不上Google 中華電補償100元通話費

2017-02-22  15:11

〔記者楊綿傑／台北報導〕關於本月初發生中華電信用戶無法連接到Google服務的狀況，引發網友罵聲連連，國家通訊傳播委員會（NCC）今表示，中華電信已經有相關精進措施，NCC也會持續督導，中華電信用戶將可獲得通話費100減免的優惠補償。

中華電信用戶於本月9日下午，突然覺得使用上卡卡的，且與Google的相關服務都無法使用，網友一陣議論，中華電信則解釋不是駭客攻擊，而是HiNet與Google間互連的路由器，其路由通訊協定訊息量超出設備參數設定上限，造成斷線。

NCC今召開第736次例行委員會議時，也討論到此事，NCC副主委翁柏宗說，HiNet與4G服務都是關鍵基礎設施，所以會議也請中華電信來報告，包括網管面、設備面、標準化程序及人力訓練面都已有精進措施，而NCC也將持續督導避免類似事件再發生，此次受影響用戶約有38萬9千人，將獲得3月通話費100元的減免優惠。

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  • 針對斷網事件，中華電信提出補償方案。（翻攝中華電信官網）

    針對斷網事件，中華電信提出補償方案。（翻攝中華電信官網）

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