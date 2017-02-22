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泡湯8訣竅 心血管疾病患者看這裡

2017-02-22  14:29

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名50歲中年男子天冷與老婆一起去泡湯，他先前沒有心血管病史，未料剛泡溫泉沒多久就覺得頭暈、冒汗，伴隨噁心胸悶，嚇得趕緊就醫，才知是心絞痛併發心肌梗塞，後續接受心導管檢查及置入血管支架後撿回一命。

這名男子平常血壓偏高，收縮壓偶爾到160mmHg（正常為130mmHg），體型偏肥胖，BMI身體質量指數超標到30，平常走路快一點有胸悶、易喘現象，自認為是過重、沒運動所致，他這次泡湯不適就醫，竟發現冠狀動脈阻塞程度已高達80〜90％，所幸及時就醫未釀悲劇。

「活力得中山脊椎外科醫院」內科主治醫師巫慶仁指出，泡湯會讓身體週邊微血管擴張，血流多灌注於體表，臟器的血流量減少，讓心臟冠狀動脈血流量也減少，對於有心血管疾病者或有心絞痛病史的人，很可能引發急性心肌梗塞，不可不慎。

巫慶仁說，過去因泡湯猝死的病例時有所聞，他提醒有心臟冠狀動脈疾病、心絞痛、高血壓、腦中風、高血脂、肥胖、老年人及少運動的年輕人，泡湯時要注意8點訣竅。

巫慶仁說，第一要避免一個人泡湯，旁邊要有人陪伴。控制血壓。溫度不宜太高，水溫最好低於39度以下，時間不宜過久。適當補充水分，保持血管灌流充足。注意空間的開放及空氣流通。

另外年紀大者不適合熱冷湯交替泡，從溫泉起身時要避免姿態性低血壓及立刻穿衣保暖，避免溫差過大。有頭暈或冒汗胸悶，發燒、腹瀉、身體有傷口，均不適合泡湯。有任何不適就應該停止泡湯，並觀察有無其他症狀，必要時應立即就醫。

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  • 醫師巫慶仁提醒有心血管疾病者，泡湯要小心。（記者方志賢攝）

    醫師巫慶仁提醒有心血管疾病者，泡湯要小心。（記者方志賢攝）

  • 中年男子心導管檢查顯示冠狀動脈出現阻塞。（記者方志賢翻攝）

    中年男子心導管檢查顯示冠狀動脈出現阻塞。（記者方志賢翻攝）

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