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寒流報到心血管疾病暴增 醫師預計週六達高峰
2017-02-09 15:32
〔記者林惠琴／台北報導〕今日氣溫驟降，三軍總醫院急診部主任藍國徵表示，急診就醫患者已增1成，不少是腦、心血管疾病，此波寒流預計會大於4天，從過去經驗來看，相關患者將會在寒流第3天達到最多，尤其今年春節暖和，期間急診患者是2012年以來最低，估計當時未發作的病人會集中在這幾天浮現，因此預計本週六、日患者人數可能攀上高峰。
藍國徵指出，原本有腦、心血管疾病、多重疾病、感染敗血症等患者，可能還會引發低體溫的狀況，因此提醒民眾若有意識不清、高燒不退等情形，最好盡快就醫，強調衛福部已要求急救責任醫院要預作準備，提高病床周轉率，以免發生壅塞的情形。
振興醫院急診科主任陳振德指出，今日氣溫驟降，心臟病及腦血管疾病患者增加2成，尤其是缺血性腦梗塞造成的中風情況最多，以60、70歲的年長者為主，例如有一名患有心臟病、高血壓民眾，平時沒有服藥控制，結果昨晚氣溫變化大，身體就開始出現胸痛狀況，今天一早就醫發現是心肌梗塞。
陳振德說，天氣寒冷，呼吸道疾病患者也會增加，但因為病毒或細菌感染有潛伏期，預計通常會在寒流過後3至5天，相關病人才會出現症狀進而就醫，提醒民眾一定要注意保暖，起床後最好要記得添加衣物，若有至戶外，則要先在室內活動一下筋骨，等到身體暖和後再出門，以免無法適應溫差而出現不適狀況。
台北醫學大學附設醫院急診醫學科主任侯甚光表示，近2天有6個腦出血、2心肌梗塞、2個腦中風，以中老年人、三高患者為主，通常症狀為突然頭暈、胸悶，提醒若休息10至15分鐘仍未見改善，或是過去未有胸悶症狀，最好症狀即時就醫。
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