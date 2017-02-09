入冬最強寒流報到 7旬翁中風命危

童綜合醫院急診室主任吳肇鑫指出老翁出血處。（記者張軒哲攝）

2017-02-09 15:11

〔記者張軒哲／台中報導〕入冬最強冷氣團今日報到，氣溫將驟降，海線一名7旬余姓老翁，因氣溫驟降，血壓飆高到220/130（mg/dl），今早上廁所時癱軟，右側肢體無力、講不出話，被送醫急救。童綜合醫院指出，確診老翁是出血性腦中風，緊急安排神經外科醫師進行手術後，住進加護病房照護。

童綜合醫院急診室主任吳肇鑫指出，腦中風是指腦部血管有了局部性的阻塞（血塊阻塞了腦部血管）或出血（腦部血管破裂出血），使腦組織受到損傷，而產生包括肢體麻痺、半身不遂、感覺異常、意識模糊或昏迷、言語不清、嘴歪眼斜、流口水、暈眩、嘔吐、步態不穩及大小便失禁等症狀，若不及時有效醫治，則病情會越趨嚴重，嚴重則致命。

吳肇鑫表示，台灣受到強烈冷氣團鋒面影響，氣溫下滑，預期心血管疾病患者會增加，呼籲心血管疾病患者，要避免低溫中一大早出門，外出時最好戴口罩以免冷空氣直接吸入引起呼吸道不適，要添加保暖衣物、帽子等，也不要常出入溫差過大的地方，以免血管收縮、血壓上升，產生腦中風現象。更要依醫師指示，定時作追蹤治療、服用藥物。