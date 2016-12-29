鼾聲如雷 心血管疾病跟著來
2016-12-29
記者吳亮儀／台北報導
許多人睡覺時會打鼾，不過根據長庚醫院醫學研究發現，若多年來持續打鼾、頻率相同，且聲音越大，罹患心血管疾病的風險就愈高。
50歲的陳先生沒有吸菸等不良習慣，血壓、膽固醇等檢查也都正常，但之前做了頸動脈超音波檢查後，卻發現有輕度動脈粥狀硬化，血管中層厚度1.048公釐（mm），較一般0.65公釐高了不少。
林口長庚醫院耳鼻喉部主任李學禹指出，有些高血壓、心血管疾病患者其實很健康，沒有膽固醇過高，也沒有高血壓、太胖，卻還是罹病，推測可能跟鼾聲有關。
長庚醫療團隊根據30名打鼾病患，發現打鼾病患的頸動脈厚度平均0.757mm，大於一般人的0.65mm。頸動脈的厚度與不同頻率的鼾聲能量有關。
李學禹說，就解剖結構而言，中高頻的鼾聲源自於扁桃體、側咽壁、舌根及喉部的阻塞，當這些部位阻塞時，局部會缺氧，而鼾聲的能量振動除了會直接造成動脈內皮受傷外，傳遞入動脈內的音波反覆振盪，更會增加膽固醇附著於管壁的機會，這些機轉使動脈變厚、硬化，因而增加心血管疾病。
李學禹還指出，中高頻（652-1500Hz）的鼾聲能量與頸動脈厚度有顯著相關，若鼾聲低沉還好，但若聲音大、高亢、急促，還持續幾年，鼾聲的聲波就像「氣功」一樣，引起發炎及血管增厚，使管徑變狹窄，加速動脈硬化，增加心血管疾病。
李學禹說，打鼾聲波也會產生震盪效果，就像水杯有雜質，若一直搖晃，會讓雜質更容易附著在杯上，膽固醇也會更容易附著在血管壁上。
林口長庚耳鼻喉科系喉科主任李立昂說，只要有打鼾困擾，都應早點就醫檢查，不只改善生活品質與人際關係，更能降低心血管疾病的風險，保障健康。
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