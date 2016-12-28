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打鼾聲波堪比氣功 長庚：震傷頸動脈恐致病

2016-12-28  18:45

〔即時新聞／綜合報導〕長庚醫院最新研究發現，中高頻（652至1500Hz）的鼾聲能量與頸動脈厚度有顯著相關；鼾聲的聲波就像「氣功」一樣，長期打鼾恐會震傷頸動脈管壁，增加罹患高血壓、心血管疾病的風險。

綜合媒體報導，長庚醫院研究團隊研究30名打鼾的病患，發現打鼾病患的頸動脈平均厚度為0.757公釐，較正常人的0.65公釐還要厚；研究並發現中高頻（652至1500Hz）的鼾聲能量與頸動脈狹窄有顯著相關。

林口長庚醫院耳鼻喉部醫師李學禹今（28）日表示，鼾聲的聲波就像「氣功」一樣，會引起發炎、血管增厚，使血管管徑變狹窄，加速動脈硬化，增加心血管疾病；打鼾的聲波也會產生震盪效果，讓膽固醇更容易附著在血管壁上。

李學禹指出，長期打鼾的病患，罹患高血壓的風險較正常人高出2.4倍，罹患心血管疾病的風險則較正常人高出3.7倍；若是一週打鼾超過4次，打鼾聲音忽大忽小、睡睡醒醒，就應儘早到醫院檢查。

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  • 長庚醫院最新研究發現，中高頻（652至1500Hz）的鼾聲能量與頸動脈厚度有顯著相關，長期打鼾恐會增加罹患高血壓、心血管疾病的風險。（情境照）

    長庚醫院最新研究發現，中高頻（652至1500Hz）的鼾聲能量與頸動脈厚度有顯著相關，長期打鼾恐會增加罹患高血壓、心血管疾病的風險。（情境照）

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標題：打鼾聲波堪比氣功 長庚：震傷頸動脈恐致病


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