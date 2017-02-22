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花蓮利英工礦改地下開採 環團籲重做環評

2017-02-22  13:05

〔記者楊綿傑／台北報導〕環保署今下午將召開第308次委員會，會中審查案件包括「利英工礦環差案」，環團稍早召開記者會，指控利英原環評是露天開採，後轉而申請地下（室柱）開採，卻僅以環差申請，加上礦務局竟然認為只有開礦的「坑口」及「地面設施」才需要做礦業用地核定，地下或挖掘範圍則不納入，根本是霸凌人權。

利英工礦位於花蓮縣秀林鄉的大理石礦場，1971年取得礦業權，1999年原礦業用地核定範圍採磬後，2012年經濟部核准利英所申請改以室柱法的開採構想，2015年才送「變更內容對照表」，但環保署不同意，去年才送「環差報告」。但在今年1月初審小組會議中，被因大幅變更，被建議重做環評，將在今天下午環評大會中做確認。

台灣蠻野心足生態協會秘書長謝孟羽指出，利英以採集的量還未達當初環評核定的量，但露天的方式已經採磬，竟然以地下開挖的方式挖環評承諾外的礦，還規避環評程序，事實上包括地層、地下水脈、工人安全、通風等諸多議題都還需要釐清，他強烈建議一定要重辦環評。

地球公民基金會專員潘正正說，利英是目前唯一原以露天開採，轉而申請地下開採的個案，這過程中不僅業者基於自利規避環評監督，連經濟部礦務局竟然都認為，開礦若是以地下開採進行，只有坑口及地面設施需要做礦業用地核定，而不把地下或坑道挖掘所使用的土地範圍，視為應進行礦業用地核定的範圍，侵害了土地所有權人權利。

立法委員高潞．以用．巴魕剌也到現場聲援，她表示，日前行政院會通過《礦業法》部分條文修正草案，為原住民的採礦行為除罪化。這看似符合原基法的精神，但卻忽略礦業法中兩個極為重要的條文，包括第31條的礦業獨大條款，讓「礦權展限」「原則許可，例外否准」，以及第47條礦場可以合法佔用他人土地的規定，也未同步加強原住民的知情同意權保障。

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  • 環團籲利英工礦重做環評。（記者楊綿傑攝）

    環團籲利英工礦重做環評。（記者楊綿傑攝）

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