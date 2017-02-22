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中國用語大量入侵台灣？ 鄉民熱烈討論這些詞...

中國用語有很多台灣人也慢慢開始使用。（示意圖）

2017-02-22  09:55

〔即時新聞／綜合報導〕像是「大媽」、「驚呆」等中國用語有很多台灣人也慢慢開始使用，網友「nomien」在PTT問其他網友：「還記得中國用語入侵前的用詞嗎？」引起鄉民討論。

nomien寫道：「最近中國用語大量入侵台灣，比方說 大媽漸漸取代了大嬸跟阿桑，還有吸引眼球取代了吸引目光，水平也漸漸取代了水準，還有哪些詞大家還記得被中國取代以前是怎麼說的嗎？有沒有八卦？」

許多網友留言討論中國用詞：「吃貨」、「牛B」、「立馬」、「視頻」、「激活」、「高清」、「軟件」、「光盤」、「蛋疼」、「我也是醉了」、「是不」、「在線」、「網民」、「插件」、「刷新」、「屌絲」、「靠譜」、「女漢紙」、「學霸」、「萌萌噠」。

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