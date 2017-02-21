新埔可疑養雞場未檢出禽流感病毒 撲殺行動喊卡

新竹縣新埔鎮被列為可疑的養雞場，其檢體報告今天傍晚確認沒有檢出禽流感病毒，縣府的撲殺計畫喊卡。（記者黃美珠攝）

2017-02-21 18:55

［記者黃美珠／竹縣報導］被列為禽流感可疑疫情發生場的新竹縣新埔鎮林姓養雞場，今天下午的檢體檢驗報告出爐，新竹縣政府農業處接到「未檢出」禽流感H5核酸的口頭報告，但因還不能百分之百確定沒有感染，所以仍將做病毒分離以確定，等候確定的這段期間，縣府仍將禁止該場的雞隻移動，但原訂明天早上的撲殺行動，已經喊卡。

新竹縣政府農業處表示，前述的結果出爐後，影響所及就是湖口被棄的禽流感病死雞到底從哪來的？經與相關單位研究後研判，仍有很高的可能來自中南部不肖業者所為，將持續配合檢警擴大追查。

新竹縣政府農業處長邱世昌說，經新竹縣家畜疾病防治所電詢，農委會家畜衛生試驗所表示，新埔的可疑養雞場檢體，初步並未檢測到H5的核酸，為了慎重起見會繼續進行病毒分離，最終確診結果約需7到10天。

這是因為若是有感染、但病毒量很低，或是感染其他亞型的禽流感病毒者，必須等病毒分離後才能完全排除。

以林男的養雞場為例，如果真有已發病甚至已出現高死亡率的雞隻，其病毒含量勢必已高，用RT-PCR就能確認為禽流感「陽性」，但是新埔的可疑養雞場檢驗報告卻是陰性，基本上這是好現象。

但因仍不能百分之百保證這場沒有感染，所以仍要進行病毒分離作業，在確診報告出爐前，縣府不會執行撲殺作業。