AR、VR都落伍了？ 宏碁展出微軟最新MR技術
宏碁公司展出微軟最新技術應用「混合實境（Mixed Reality，MR）」頭戴式顯示器，兩邊各有一對雙鏡頭。（記者陳炳宏攝）
〔記者陳炳宏／台北報導〕還認為擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）是最新的技術嗎？如果還這樣想，那就落伍了，今天在世貿南港展覽館登場的2017智慧城市展中，宏碁公司展出微軟最新技術應用「混合實境（Mixed Reality，MR）」頭戴式顯示器，當頭轉到天花板時，透過MR顯示器，可以顯示不同管路的用途標示，甚至還能顯示管路目前是否有電流，避免觸電，而世大化成則展示智慧床墊，未來可偵測出異常心律避免猝死。
現場人員表示，MR是微軟提出的新概念，可讓多人透過頭戴式顯示器看到同樣東西進行互動討論，例如三個同學同時戴上顯示器看同一件雕塑作品時，這時候站在不同位置的同學看到的是作品的不同角度，當一位同學在雕塑上做記號時，其同學也能看到記號。
此外，在智慧工廠維修應用上，MR也能根據使用者與現場物品距離，即時計算產生不同尺寸大小的說明，讓工程師到現場時，不用翻設計圖，也能清楚知道每個開關、管路的用途與操作說明。
當使用智慧化MR進行建築物維護時，可以隨時針對危險狀況提出告警，例如插座電流超出負載時，MR會跳出紅色警告。（記者陳炳宏攝）
宏碁公司現場展出MIXBOT調酒機器人，可讓客人從螢幕點選調酒，機器人當場調製。（記者陳炳宏攝）
混和實境應用，可讓工程師所見即有說明跳出來。（記者陳炳宏攝）
宏碁、台南市政府和台南應用科技大學於2017年智慧城市展發表全新「智慧路邊停車收費計時管理系統」，透過智慧路邊停車計時器，不僅能自動辨識車牌、降低人工開單，還可簡化停車繳費的程序。（記者陳炳宏攝）
世大化成則展示智慧床墊，採用工研院的超寬頻非接觸監測技術（UWB），不需接觸人體即可偵測胸腔內微小位移，可同時量測呼吸心跳，目前在呼吸中止時會自動抬高床墊，讓使用者恢復呼吸，預計今年內將開發出異常心律偵測，預防猝死。（記者陳炳宏攝）
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標題：AR、VR都落伍了？ 宏碁展出微軟最新MR技術
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