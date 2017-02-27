褲子脫掉脫掉！男人為何愛傳下體照？ 專家有解答！

不少人會利用通訊軟體傳不雅下體照給陌生人，哈佛性學家認為，他們認為對方看到會想與他發生關係。（資料照，記者林彥彤攝）

2017-02-27 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕在網路發達的現在，不少人喜歡用交友軟體或社群軟體來交友或交談，更有不少人會在交談過程中傳不雅照給對方，專家認為這可能是傳照者誤會對方看了會興奮或會想跟他發生關係造成。

▲（情境圖）

據《lehmiller》報導，國外交友網站更統計過，有49％的女性，曾收過男性下體不雅照，哈佛性學專家賈斯汀（Justin Lehmiller）指出，男人傳不雅照給別人，可能有以下2種的可能性。

▲（情境圖擷取自pixabay）

1.認為對方想看到或喜歡這樣的照片（暴露狂）

這些會發送不雅照的人認為對方喜歡看到這樣的照片，或是對方想看他下體，所以不管是聊天聊到一半或是一認識就傳，都不能阻止他們。

▲（情境圖擷取自pixabay）

2.認為對方看到後會想要與他發生關係

不少這樣人認為對方看到後會想和他發生關係，可能是一種約砲的前兆，甚至也可能是一種定律，就像遇見喜歡的人會眨眼或直盯對方一樣。