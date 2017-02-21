基隆東勢街排水設計不良 會勘後提改善方案

2017-02-21 15:59

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市東勢街36巷區域排水不良，上游排水溝比下游孔徑大，大雨時總見雨水溢流路面和農田，影響行的安全和農作，市議員林明智與市府工務處和區公所等單位勘查，將查明土地權屬爭取預算改善。

東勢街36巷的王姓住戶說，當地區域排水溝是民國80年左右時，由基隆市政府與暖暖區公所整建，上游溝渠直徑有1公尺寬，但住家附近排水溝只有50公分左右。

王老先生說，大雨時，山上的雨水沖刷而下，根本無法渲洩，漫流到路面或農田，影響行的安全，農田多年來也無法耕種。

勘查後，由暖暖區公所協助查明中間段排水溝土地權屬，工務處河川水利科提具改善計畫，市議員林明智協助爭取預算。

此外在東勢街47號前，因過路涵管孔徑不足，東勢街47號山壁邊所流下的雨水砂石，淤積在排水溝裡，大雨時溢出路面，積水影響行車安全，市府工務處已提報納入基福公路相關改善計畫，將在今年度進行改善，加大過路涵管孔徑，清除排水溝中砂石、雜物。