電影《沈默》March石門洞 原來在這裡…
2017-02-21 15:33
奧斯卡最佳導演馬丁‧斯科塞斯執導的《沉默》許多場景都在花蓮拍攝，其中很像March小汽車的海蝕洞位於花蓮石門。（記者王錦義攝）
〔記者王錦義／花蓮報導〕奧斯卡最佳導演馬丁．斯科塞斯執導的《沉默》（Silence）17日在台灣上映，這部電影中許多場景都在花蓮拍攝，其中有1幕天主教士在海邊受水刑酷刑的場景，有個石門洞外觀長得很像March小汽車，這地點就位在東部海岸國家風景區內的花蓮石門遊憩區，是許多花蓮人的私密景點，暱稱為「麻糬洞」。
長得像小汽車March的海蝕洞，就在花蓮台11線60K的石門遊憩區，石門的地名是因此處海岸有海蝕洞，形狀如門而得名。東部海岸國家風景區管理處指出，從石門洞起到昔日人定勝天紀念碑間的海岸，海蝕溝、海蝕洞、壺穴和海蝕平台等海蝕景觀非常發達，擁有世界級的戶外地質教室；海蝕洞的寬度約18公尺，高近5公尺。
目前在台灣公布的預告片當中，就可看到這個外觀如March小汽車的海蝕洞，《沉默》預告片只有短短2分鐘，但包括「前蜘蛛人」安德魯加菲德偷渡上岸與置身日本村落的畫面，都可看出是在花蓮牛山呼庭私人海域取景拍攝。2015年3月間，劇組包下牛山呼庭私人海域9天，用茅草在海邊搭起五座茅屋及木船拍攝。
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