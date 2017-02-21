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冰上耍帥跳車慘摔 冰葬出不去網友笑噴

2017-02-21  15:41

〔即時新聞／綜合報導〕1名網友在臉書分享1段影片，靄靄白雪的森林裡，有人從冰上摩托車往下跳，殊不知下秒並無意料中的「完美落地」，反倒不偏不倚掉進被雪覆蓋的洞裡，這名被卡住的衰鬼動彈不得、出不來，這部超舒壓影片也被轉載至《爆料公社》。

原PO笑稱，這部影片實在太好笑、，讓他忍不住看了3次。有網友表示，「似乎有那個自己想挖個洞，埋起來的概念」、「10分，直直落下，完美」、「然後起不來，冰葬活埋」、「拉起來變成人體冰棒了」。

部分網友擔憂，「不會被悶死嗎？」、「怎麼爬出來」、「這影片會不會是他的遺作啊？」、「超危險，要是沒底就GG了」；也有人調侃，「幾百年後，不知是何人會說，看到以前古人腦袋有洞，解剖看看，以前古人的腦容量是不是很低」、「拔蘿蔔，拔蘿蔔，嘿呦嘿呦拔不動！」

爆料公社影片：

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  • 有人從冰上摩托車往下跳，不料竟不偏不倚掉進被雪覆蓋的坑洞裡。（圖擷取自《爆料公社》）

    有人從冰上摩托車往下跳，不料竟不偏不倚掉進被雪覆蓋的坑洞裡。（圖擷取自《爆料公社》）

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