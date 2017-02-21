石淋、雞規是蝦米？全台首創中醫台語教材教你說
〔記者吳柏軒／台北報導〕你知道「石淋」、「雞規」是什麼嗎？慈濟大學中醫台語講師張嘉讌有感老一輩就診時，遇到年輕中醫師不會說台語，導致診斷不易，花費約3年時間蒐羅逾3千種中醫、藥草、漢方乃至各式病灶的台語說法，盼幫助中醫實用，更保留下珍貴的母語文化。
張嘉讌表示，許多老一輩的台灣人常看中醫，但許多跟中醫相關的台語卻逐漸流失，除了中醫師在幫上年紀的病患看診時不易，不少專業醫學術語、草藥名稱等也都恐失傳，兩三年前決定著手收集，如今正式出版《中醫台語教學用書》。
張嘉讌說，書中收錄中醫藥材1千多種、一般青草藥9百多種、中醫漢方6百多種，再加上一般中醫看診時會使用到的診斷名詞，如風邪（感冒）、三伏貼等共7百多種等，用中文加註台語的羅馬及通用拼音，幫助教學，解析各類名詞。
她舉例，如「石淋」的意思，其實就是尿道發炎，但看字面以為是石頭淋上什麼東西，但在台語的意義中，是尿尿時有灼熱感；還有「雞規」則是吃東西噎到，吞不下也吐不出來，宛如喉嚨有氣球般；還有草藥「拖秤錘」，其實台語要說「老鼠拖秤錘」，因為其外觀形狀而被古人以此名物。
張嘉讌說：「我們的語言被殺得快要死掉了！」她認為，早期政府抹滅母語，導致才過去4、50年時間，台語文化就逐漸流失，若再不搶救，消失就來不及；為了出書，遠赴各地尋找專業的耆老，如中醫師、藥草商等，趕緊把各類詞彙的台語說法收錄，包含相當困難的經絡穴道說法，等於傳承文化。
慈濟後中醫系大四生林昭男表示，雖然系上同學學習中醫，但約一半的人會說台語，若要講到非常專業的中醫用詞、草藥名稱等，可能只剩下2、3人會說，若能保留中醫台語，在將來職場非常實用。
張嘉讌認為，中醫世代守護台灣人，近年其實用性也逐漸備受肯定，每年中醫系學生也有300多人，希望在傳承中醫領域上母語不能缺席，而也認為，台語在各行各業的領域都有非常專業與珍貴的內涵，政府應該傾力加緊保存，避免文化繼續失傳。
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標題：石淋、雞規是蝦米？全台首創中醫台語教材教你說
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