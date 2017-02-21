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週四起全台轉濕冷 體感溫度最低9度

2017-02-21  14:31

〔即時新聞／綜合報導〕請民眾注意保暖！東北季風昨晚增強，明起鋒面接近，週四鋒面通過，緊接著受大陸冷氣團影響，加上華南雲系移入，週五至下週一全台偏濕冷，北部最低溫下探11度，苗栗體感溫度甚至只有9度！

氣象局表示，週五到下週一受大陸冷氣團影響，加上華南雲雨區東移帶來較多水汽，各地都可能降雨，中部以北及東北部整天濕冷，其他地區早晚氣溫偏低，在中部以北及東北部低溫約12至14度，沿海及空曠地區11度，苗栗地區週五、六體感溫度甚至下探度9度，南部及花東的低溫約15至17度，低溫來襲，民眾可得要多穿點禦寒。

而週四起民眾也有機會在玉山、合歡山、太平山欣賞到白雪皚皚的美景。

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  • 周四起轉濕冷，體感溫度下探9度。（資料照，記者廖振輝攝）

    周四起轉濕冷，體感溫度下探9度。（資料照，記者廖振輝攝）

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