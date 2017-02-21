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自傳涉抄襲？ 李逸洋︰與事實不符

2017-02-21  10:19

〔記者吳柏緯／台北報導〕立法院本週將行使考試院副院長被提名人李逸洋的人事同意權，但此時卻傳出李逸洋去年底送交立法院審查的資料有抄襲嫌疑，對此，李逸洋以書面資料澄清自傳內容絕對是親自口述及逐字定稿，抄襲的指控與事實不符。

昨天傳出，李逸洋的自傳中前三章節內文，都節錄自人事總處去年8月發行的人事月刊中刊載的專訪。李逸洋說，自傳中有關成長、求學過程、公職資歷與政績皆由自己口述，雖有同仁幫忙打字整理，但語氣、數字、時間、事實皆有出入，之後經逐字修改才定稿，實際上他就是那篇自傳的作者，且授權行政院人事行政總處使用，簽有使用同意書，無抄襲的情形。

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  • 李逸洋以書面資料澄清自傳內容絕對是親自口述及逐字定稿，抄襲的指控與事實不符。（圖由考試院提供）

    李逸洋以書面資料澄清自傳內容絕對是親自口述及逐字定稿，抄襲的指控與事實不符。（圖由考試院提供）

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