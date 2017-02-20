引頸盼11年 國3將新設北土城交流道
2017-02-20 20:40
〔記者張安蕎／新北報導〕土城居民引頸期盼11年的「北土城交流道」（原名清水交流道），高速公路局今天確定「有條件通過」，將斥資約14億元，於國道3號39公里處興建，銜接金城路，未來將有助於土城醫院營運、土城彈藥庫開發等帶來的大量車潮。
民國95年起台北縣政府便提案增設北土城交流道，但高工局考量高速公路是以中長程旅次服務為主，非短程通勤用途，頻繁入匝車輛匯流，恐對國道主線干擾大，退件多達7次，歷經多次審查修正，雙方終達共識。
交通局副局長鍾鳴時說，預估北土城交流道啟用後，尖峰時段出入匝道車輛約達1700百輛，因位置距離土城、中和交流道超過2公里，不致干預國道主線，將利用擴大土城都市計畫、暫緩發展區的未開發區域，做為北土城交流道腹地，出入口位於金城路至明德路之間，全案經費地方負擔4成、中央6成，高公局核定計畫後，將展開細部設計、環評等，完工至少要到民國110年後。
立委吳琪銘表示，此案不僅可紓解土城、中和交流道的車流量，土城清水地區也是未來發展重心，興建北土城交流道後，必定有助於應付未來交通需求。
高公局要求市府修正條件包括用地費、地方道路工程須由市政府具文承諾負擔；金城路與新增交流道路口前後路段應拓寬為雙向6車道等。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 教召系統一查就中？ 網友：根本是「報名系統」...
- 台水水管遭挖破 台中6萬戶今晚8點起停水
- 華航班機起飛前…蒙皮受損凹陷
- 醫訊》大林慈濟安寧緩和醫療獲國家品質標章
- 交通部推6項措施 要讓民眾228連假安心出遊
網友回應
熱門新聞
- 她站家屬答禮區 高鳴明星孫女身分曝光
- 愛上百公斤胖男 俏護士：「我知道他不帥但…」
- 前天王嫂秘婚遊艇土豪 遭爆淪小三
- 11次酒測失敗 老翁稱肺病不能吹氣 當場掏菸吞雲吐霧
- NBA》柯爾搞笑藉職務之便 竊取西部球隊戰術（影音）
- 債務糾紛引殺機 男子麵店結帳被砍雙臂
- 吃感冒退燒藥... 幼兒園3歲男童午睡後猝死
- 美國防部長突訪伊拉克 強調：不是來拿石油
- 日本推可食用名片海苔
- 為救人不惜犧牲百萬名車 執行長：維修費全免！
- 東京此處挖出100具屍骨 靈媒警告：千萬別去
- 曾全身只剩不到800元 男歌手苦熬9年才翻紅
- 為了拱江蕙「開麥」 歌神提出這個邀約...
- 台中少年被毆命危 阿姨：有什麼深仇大恨？
- 巡弋東沙南沙 海巡艦艇用油 免貨物稅
- 老婆承認出軌 老公怒告老王卻不起訴...
- 小檔案：水火同源
- 高中棒球聯賽》最終12強抽籤 「台灣春季甲子園」22日起開打
- Krystal脫了！「薄紗+Bra」出道以來最大尺度
- 「球來就打」蔣砲4場3轟
- 奪獎台灣同志片 因這理由不能拿輔導金
- 空拍機誤闖小英維安範圍 追查出持有者
- 經典賽熱身賽》讀賣6巨投壓陣 南韓吃鴨蛋
- 脫離與政府隸屬關係後…》救國團主任人選 仍由蔣經國指派
- NBA全明星賽、台古熱身賽 今日賽事預告與轉播
- 和助理玩盜版遊戲 林昶佐：會注意版權問題
- 自由共和國》謝世忠／人類學的終結
- 〈生活OK繃〉冰烤地瓜 冷熱皆宜
- 西川貴教娃娃音炒氣氛 被粉絲逼哭
- 前菲警：杜特蒂曾設暗殺小組 殺電台主持人、孕婦
- 滅火器港都狂奔 拉粉絲當主角
- 最高院法官擬減額 80人降至17人
- 超模旅館點羊奶 羊奶僅千元、送奶費卻破萬
- 拿國產壯大自己 婦聯會存款377億 年息逾3.1億
- 娜姐使手段領養雙胞胎？生父淚訴：不知女兒永不再回來
- 涉香菸買票 供出收2萬賄款
- 除蝶戀花事故外 傳觀光局長請辭還有其他因素
- 警國道酒駕肇事 金蟬脫殼想溜被逮
- 農委會鴨、鵝不分 林聰賢：專家太多過於自信
- 金酒「靠自己」再贏一場就晉季後賽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：引頸盼11年 國3將新設北土城交流道
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分