引頸盼11年 國3將新設北土城交流道

2017-02-20 20:40

〔記者張安蕎／新北報導〕土城居民引頸期盼11年的「北土城交流道」（原名清水交流道），高速公路局今天確定「有條件通過」，將斥資約14億元，於國道3號39公里處興建，銜接金城路，未來將有助於土城醫院營運、土城彈藥庫開發等帶來的大量車潮。

民國95年起台北縣政府便提案增設北土城交流道，但高工局考量高速公路是以中長程旅次服務為主，非短程通勤用途，頻繁入匝車輛匯流，恐對國道主線干擾大，退件多達7次，歷經多次審查修正，雙方終達共識。

交通局副局長鍾鳴時說，預估北土城交流道啟用後，尖峰時段出入匝道車輛約達1700百輛，因位置距離土城、中和交流道超過2公里，不致干預國道主線，將利用擴大土城都市計畫、暫緩發展區的未開發區域，做為北土城交流道腹地，出入口位於金城路至明德路之間，全案經費地方負擔4成、中央6成，高公局核定計畫後，將展開細部設計、環評等，完工至少要到民國110年後。

立委吳琪銘表示，此案不僅可紓解土城、中和交流道的車流量，土城清水地區也是未來發展重心，興建北土城交流道後，必定有助於應付未來交通需求。

高公局要求市府修正條件包括用地費、地方道路工程須由市政府具文承諾負擔；金城路與新增交流道路口前後路段應拓寬為雙向6車道等。