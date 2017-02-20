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台水水管遭挖破 台中6萬戶今晚8點起停水

2017-02-20  19:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台水公司第四區處表示，因東區管線遭中市水利局挖損，影響台中地區第三供水區，造成部分地區緊急停水，停水時間從20日20時起至22日8時00分止，共計36小時，停水戶數約6萬戶，降壓戶數約4萬戶。

水公司表示，第四區處於東區精武東路1500公釐管線遭水利局污水下水道推進工程不慎挖損，造成北屯區、東區、南區、太平區、大里區、霧峰區、大肚區、烏日區部份地區停水，停水戶數約6萬戶，降壓戶數約4萬戶。

停水區域為北屯區-水景里、廍子里、三和里、北興里、和平里、軍功里（太原路以南、東光路以東地區），東區、南區、太平區、大里區。

霧峰區則是吉峰路,錦州路,吉峰東路,吉峰西路,民生路,自強路,中正路一帶。

大肚區則是中和里,王田里平地地區,營埔里等附近一帶含街道巷弄。

烏日區停水區則為中山路1段（包括巷弄），前竹里、光明里、九德里、仁德里、三和里、榮泉里、烏日里、湖日里、五光里。

停水時間從20日20時00分起至22日8時00分止，共計36小時。

另台灣自來水公司第11區管理處緊急通知，因為支援彰化供水管被挖破，停水時間將從今晚8時起，到明天晚上22時止，停水26小時。彰化地區受到影響的停水地區有彰化市、鹿港鎮頂番、頭崙、溝墘里及花壇鄉白沙村。水壓降低地區有線西鄉、和美鎮及伸港鄉。

民眾如有疑慮可洽詢電話：彰化給水廠（04）735-2471、 彰化服務所（04）723-8015、鹿港營運所（04）777-2127、花壇營運所（04）786-7044、服務專線1910

水公司也請影響地區用戶儲水備用、配合節約用水、關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或火災，飲用前則請先煮沸。

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  • 台水第四區處水管被挖破，造成第三供水區要停水36小時。（水公司提供）

    台水第四區處水管被挖破，造成第三供水區要停水36小時。（水公司提供）

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