竹市禽流感防疫大作戰 加強飼養區消毒與自主管理

新竹市雖無禽流感疫情，但仍啟動最高的防疫措施，要求飼養業者要加強消毒及自主管理。（記者洪美秀攝）

2017-02-20 20:26

［記者洪美秀／新竹報導］新竹縣湖口鄉郊區爆發遭丟棄高病原的H5N6禽流感死雞，新竹市動物保護及防疫所不敢掉以輕心，雖竹市目前尚無疫情，但已啟動最高層級的防疫工作，包括請消毒車進行畜牧場週邊道路消毒等，要求飼養單位落實自主管理，有狀況，就應立即通知農政單位。

動物保護及防疫所表示，竹市家禽畜養戶目前有18場共約6萬3000隻家禽，分布在市轄香山區10場、北區2場及東區6場，其中雞場為15場5萬6800隻，火雞場1場3000隻，蛋鴨場2場3200隻，已加強畜牧場周邊道路環境消毒降低疫病傳播，且增派消毒車進行18場畜牧場每週2次週邊道路消毒。

動物保護及防疫所表示，台灣已有6縣市共28處養禽場發生禽流感疫情，包括新竹縣、雲林縣、台南市、花蓮縣、嘉義縣及宜蘭縣，為防範疫情，請民眾避免接觸及餵食野鳥或鴿子，如發現任何傷病或死亡禽類，請通知動保所處理，以有效防範疾病入侵及傳播。

目前已啟動5項因應措施，針對畜牧場發放消毒水，請各畜牧場加強消毒，做好生物安全措施，防疫通報專線：03-523-4853。市府也會與鄰近縣市溝通及配合相關疫情聯防資訊，並參與中央防疫視訊，做好各項疫情的監控。

同時請民眾放心，市面上的雞鴨鵝禽類都經過檢驗合格上架的，安全無虞，呼籲民眾購買合格衛生屠宰禽肉，切勿購買私宰活禽，也鼓勵民眾踴躍檢舉。