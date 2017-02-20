竹市禽流感防疫大作戰 加強飼養區消毒與自主管理
2017-02-20 20:26
新竹市雖無禽流感疫情，但仍啟動最高的防疫措施，要求飼養業者要加強消毒及自主管理。（記者洪美秀攝）
［記者洪美秀／新竹報導］新竹縣湖口鄉郊區爆發遭丟棄高病原的H5N6禽流感死雞，新竹市動物保護及防疫所不敢掉以輕心，雖竹市目前尚無疫情，但已啟動最高層級的防疫工作，包括請消毒車進行畜牧場週邊道路消毒等，要求飼養單位落實自主管理，有狀況，就應立即通知農政單位。
動物保護及防疫所表示，竹市家禽畜養戶目前有18場共約6萬3000隻家禽，分布在市轄香山區10場、北區2場及東區6場，其中雞場為15場5萬6800隻，火雞場1場3000隻，蛋鴨場2場3200隻，已加強畜牧場周邊道路環境消毒降低疫病傳播，且增派消毒車進行18場畜牧場每週2次週邊道路消毒。
動物保護及防疫所表示，台灣已有6縣市共28處養禽場發生禽流感疫情，包括新竹縣、雲林縣、台南市、花蓮縣、嘉義縣及宜蘭縣，為防範疫情，請民眾避免接觸及餵食野鳥或鴿子，如發現任何傷病或死亡禽類，請通知動保所處理，以有效防範疾病入侵及傳播。
目前已啟動5項因應措施，針對畜牧場發放消毒水，請各畜牧場加強消毒，做好生物安全措施，防疫通報專線：03-523-4853。市府也會與鄰近縣市溝通及配合相關疫情聯防資訊，並參與中央防疫視訊，做好各項疫情的監控。
同時請民眾放心，市面上的雞鴨鵝禽類都經過檢驗合格上架的，安全無虞，呼籲民眾購買合格衛生屠宰禽肉，切勿購買私宰活禽，也鼓勵民眾踴躍檢舉。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 教召系統一查就中？ 網友：根本是「報名系統」...
- 台水水管遭挖破 台中6萬戶今晚8點起停水
- 華航班機起飛前…蒙皮受損凹陷
- 醫訊》大林慈濟安寧緩和醫療獲國家品質標章
- 交通部推6項措施 要讓民眾228連假安心出遊
網友回應
熱門新聞
- 她站家屬答禮區 高鳴明星孫女身分曝光
- 愛上百公斤胖男 俏護士：「我知道他不帥但…」
- 前天王嫂秘婚遊艇土豪 遭爆淪小三
- 11次酒測失敗 老翁稱肺病不能吹氣 當場掏菸吞雲吐霧
- NBA》柯爾搞笑藉職務之便 竊取西部球隊戰術（影音）
- 債務糾紛引殺機 男子麵店結帳被砍雙臂
- 吃感冒退燒藥... 幼兒園3歲男童午睡後猝死
- 美國防部長突訪伊拉克 強調：不是來拿石油
- 日本推可食用名片海苔
- 為救人不惜犧牲百萬名車 執行長：維修費全免！
- 東京此處挖出100具屍骨 靈媒警告：千萬別去
- 曾全身只剩不到800元 男歌手苦熬9年才翻紅
- 為了拱江蕙「開麥」 歌神提出這個邀約...
- 台中少年被毆命危 阿姨：有什麼深仇大恨？
- 巡弋東沙南沙 海巡艦艇用油 免貨物稅
- 老婆承認出軌 老公怒告老王卻不起訴...
- 小檔案：水火同源
- 高中棒球聯賽》最終12強抽籤 「台灣春季甲子園」22日起開打
- Krystal脫了！「薄紗+Bra」出道以來最大尺度
- 「球來就打」蔣砲4場3轟
- 奪獎台灣同志片 因這理由不能拿輔導金
- 空拍機誤闖小英維安範圍 追查出持有者
- 經典賽熱身賽》讀賣6巨投壓陣 南韓吃鴨蛋
- 脫離與政府隸屬關係後…》救國團主任人選 仍由蔣經國指派
- NBA全明星賽、台古熱身賽 今日賽事預告與轉播
- 和助理玩盜版遊戲 林昶佐：會注意版權問題
- 自由共和國》謝世忠／人類學的終結
- 〈生活OK繃〉冰烤地瓜 冷熱皆宜
- 西川貴教娃娃音炒氣氛 被粉絲逼哭
- 前菲警：杜特蒂曾設暗殺小組 殺電台主持人、孕婦
- 滅火器港都狂奔 拉粉絲當主角
- 最高院法官擬減額 80人降至17人
- 超模旅館點羊奶 羊奶僅千元、送奶費卻破萬
- 拿國產壯大自己 婦聯會存款377億 年息逾3.1億
- 娜姐使手段領養雙胞胎？生父淚訴：不知女兒永不再回來
- 涉香菸買票 供出收2萬賄款
- 除蝶戀花事故外 傳觀光局長請辭還有其他因素
- 警國道酒駕肇事 金蟬脫殼想溜被逮
- 農委會鴨、鵝不分 林聰賢：專家太多過於自信
- 金酒「靠自己」再贏一場就晉季後賽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：竹市禽流感防疫大作戰 加強飼養區消毒與自主管理
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分