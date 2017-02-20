南寮浮覆地親子運動公園動土 打造新竹漁人碼頭幸福入口
［記者洪美秀／新竹報導］閒置3年多的頭前溪南寮浮覆地觀光休憩園區今天動土，市長林智堅說，市府已爭取到交通部觀光局補助經費3338萬元要進行南寮浮覆地親子運動公園第一期工程，未來還會透過教育部體育署近5000萬元經費，施做足球場、槌球場及籃球場等，且規畫停車場和相關道路，並結合新竹漁人碼頭工程，要讓浮覆地親子公園成為「幸福的入口」。
林智堅說，新竹南寮漁港是外縣市朋友來新竹市必遊景點，市府投入超過8.5億元經費建設南寮地區，期盼「新竹漁人碼頭」成為幸福起飛的起點，而動工的浮覆地親子公園就是「幸福入口」！
林智堅說，過去2年，市府已在南寮地區投入2.2億元經費，進行國際風箏賽場一期、二期及漁港疏浚等工程，「新竹漁人碼頭計畫」將再向中央爭取4億元經費，期許新竹漁人碼頭成為繼淡水漁人碼頭後，北台灣最具亮點與魅力的觀光漁港。
林智堅說，頭前溪浮覆地在台68線榮濱段通車後，成為民眾來到南寮地區重要的入口，未來市府會透過教育處向教育部體育署爭取經費，要在浮覆地親子公園設置足球場、槌球場、籃球場及自行車道等設施，要將新竹市頭前溪自行車道與17公里海岸自行車道串連起來。
未來，爸媽可以帶著孩子來踢足球、打籃球，年輕朋友也可到這裡騎單車，長輩們還可來此打槌球、做運動，浮覆地不再閒置，能成為新竹魅力漁港的幸福入口站。
工務處表示，南寮浮覆地基地面積有6萬8000平方公尺，自103年向國有財產署無償撥用後，已閒置3年，依土地使用分區，該基地屬體育場用地，市府已向交通部觀光局、教育部體育署爭取補助，要將浮覆地打造為新竹漁人碼頭整體計畫之一的親子運動公園。
今天動土的第一期工程包含景觀綠化、整地排水、公廁及照明等，年底就可完工，第二期工程則會向教育部體育署爭取補助，將建置汽車停車場、足球場、槌球場、籃球場、跨榮濱路自行車鋼橋等設施，預計明年暑假啟用。
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新竹市府進行新竹南寮浮覆地親子公園的動土典禮，未來將打造成為新竹漁人碼頭的幸福入口，成為親子運動及年輕人騎單車和長輩打槌球的運動園地。（記者洪美秀攝）
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新竹市府進行新竹南寮浮覆地親子公園的動土典禮，未來將打造成為新竹漁人碼頭的幸福入口，成為親子運動及年輕人騎單車和長輩打槌球的運動園地。（記者洪美秀攝）
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新竹市府進行新竹南寮浮覆地親子公園的動土典禮，未來將打造成為新竹漁人碼頭的幸福入口，成為親子運動及年輕人騎單車和長輩打槌球的運動園地。（記者洪美秀攝）
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新竹市府進行新竹南寮浮覆地親子公園的動土典禮，未來將打造成為新竹漁人碼頭的幸福入口，成為親子運動及年輕人騎單車和長輩打槌球的運動園地。（記者洪美秀攝）
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標題：南寮浮覆地親子運動公園動土 打造新竹漁人碼頭幸福入口
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