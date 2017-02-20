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「私處」暱稱千奇百怪 法國竟把陰莖稱為...

法國習慣把陰莖稱為「嬰兒手臂」。（圖擷自instagram）

2017-02-20  17:04

〔即時新聞／綜合報導〕各國「私處」暱稱千奇百怪，台灣普遍將「陰莖」、「陰道」稱為「弟弟」、「妹妹」等，最近instagram一個「xx_xy_theproject」帳號整理出各國「私處」暱稱，其中法國竟把陰莖取名為「嬰兒手臂（Baby arm）」。

「xx_xy_theproject」最近以插畫方式呈現各國私處暱稱，許多暱稱完全讓人聯想不到是生殖器官，該帳號引發網友熱議。

男性陰莖在各國稱呼超多樣，義大利稱為「魚（pesce）」、「勺子（cazzo）」；波蘭稱為「針（chuj）」、西班牙稱為「鴿子（paloma）」、「蕪菁（nabo）」、芬蘭稱為「蛋（muna）」、法國甚至稱為「嬰兒手臂」。

女性陰道也各自有其稱號，英語系國家喜歡把陰道稱為「錢包、手提包（Purse）」、古巴稱「蟲（bicho）」、波蘭稱「雞（cipka）」、印度稱「碗（katori）」、墨西哥稱為「猴子（chango）」、日本則稱為「招財貓（Cats）」。

英語系國家把女性私處稱為包包，意喻深遠。（圖擷自instagram）

「xx_xy_theproject」整理出各國私處暱稱。（圖擷自instagram）

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相關關鍵字： 私處 陰莖 陰道
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