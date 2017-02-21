灌籃高手是什麼等級的作品？他的神解讓網友淚推：又想回去複習了啊

說故事前先來張圖比較有感覺。（圖擷取自PTT）

2017-02-21 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕距離日本國民漫畫「灌籃高手」連載距今已過了27年，這部累積銷量破億的作品，是陪伴許多六七年級生成長的經典回憶，最近就有PTT網友問卦「灌籃高手放到現代算是什麼等級的作品？」，引發網友熱烈討論。

PTT網友willowm4說，灌籃高手的神在於 不同年紀時看都有不同的感動，「10歲時最喜歡流川楓，沒什麼好說的，就是帥；20歲最喜歡櫻木，喜歡那自信、無所畏懼、追求夢想的身影；30歲最喜歡三井跟赤木，因為他們讓我們看到的不只是夢想，還有夢想與現實之間的掙扎。」

他認為，如果只看過幾集動畫而不喜歡灌籃高手，並不意外，因為動畫版有太多可以吐嘈了：運球運超過30秒、三分球在空中停留30分鐘。但假如因為這樣沒有認真看漫畫原作，實在太可惜，但也太幸運，因為現在開始看，「就能體會到第一次看到這部神作的感動了。」

原PO從三井壽說起，他擁有一票鐵桿粉絲，號稱永不放棄的男人。 「我認真起來連我自己都害怕」，這種中二名言或許你我都曾經說過，更讓人害怕的是，我們從來不認真。 因為世上沒有比找藉口、比放棄更容易的事了，自己放棄就算了，還要嘲諷努力的人，彷彿這樣就能好過些，三井壽也曾如此。

他從國中最佳球員→二次受傷→放棄夢想→去體育館打架鬧事嘲笑別人的夢想。其實我們心裡都在期待一個聲音，期待有人喊醒自己、期待脫離行屍走肉的生活、期待放手一搏追求夢想，於是當三井的心靈導師出現時，他的武裝終於崩潰瓦解了。

「教練，我想打籃球啊……」

小時候完全不懂三井在哭什麼，不是你自己丟下籃球跟夥伴的嗎？長大後才明白，人難免遭遇挫折，難免倦怠，放棄理想，所以當三井浪子回頭、代替讀者追尋那曾被捨棄的夢想，大家才會如此死心塌地為他加油，三井壽的每一顆三分球也才會顯得如此珍貴。









再說湘北隊長赤木剛憲，重看越多次越喜歡他，赤木與宮城的資質比較接近一般人，一年級時赤木曾被嘲笑動作又慢又不協調，但即使如此，他仍不厭其煩重複夢想：稱霸全國。高二之後，他蛻變為縣內公認的第一中鋒，雖然漫畫只輕輕帶過說赤木就是個練習狂，但這背後需要多少努力與毅力？

「大概很少人因為赤木的活躍表現而感動吧，但如果你仔細看著這個笨拙的大個子，為了夢想一步步爬到了難以想像的高度，每次看大猩猩灌籃我都會忍不住握拳、每次看到赤木流淚我都會飆淚啊！」

赤木剛憲和宮城良田都是善用謊言激勵自己的人， 無論是喊著「稱霸全國」、或是自稱「神奈川第一控衛」，簡直癡人說夢，但他們仍把這種蠢話掛在嘴上，因為他們打從心底相信這個謊言，然後努力讓這個謊言成真，而夢想就是這麼奇妙的東西，讓人變得強大，甚至還會傳染。

高中籃壇默默無聞的湘北隊開始以稱霸全國為目標，山王一戰，當精疲力盡的三井噴進了那顆進算加罰的三分球，我們的眼淚也跟著湘北的板凳群噴發……









遇到了山王這個史上最強的頂點，湘北隊終於真正凝聚在一起，因為不團結就打不贏，無論是唯我獨尊的流川楓竟然會傳球，永不放棄的男人三井壽，或是一路支持赤木的眼鏡哥與板凳群，所有人為了同一個夢想而燃燒就是這麼美好的事情啊。

然而，灌籃高手如果只是這樣無腦灌輸熱血夢想，也不至於被稱為神作了，還有不得不提的是大猩猩赤木和櫻木，這對金剛兄弟的感情。

赤木雖然是勤奮而有天賦的人，但他大概也知道自己的極限，見識到櫻木花道的運動能力之後，他教櫻木搶籃板、帶著櫻木成長，我不相信赤木在這過程沒有一點點不甘心，因為櫻木確實是進步神速的天才，如果赤木有櫻木那樣的跑動與跳躍力，大概就是森重寬、河田雅史的等級了，但他從沒抱怨過上天，雖然對櫻木又打又罵，卻將禁區所有本領傾囊相授，櫻木也慢慢發現「大猩猩好像有點強」、「控制籃板好像真的能控制比賽」









經過該死的練習→上場時發現該死的練習還真有用→想變得更強→想稱霸全國









這個從「不良少年」努力轉變為「籃球員」的過程有了更深一層的意義， 雖然題材是籃球，其實就是從「找不到努力的理由」變成「為了夢想而努力」，櫻木一開始雖是為了晴子而打籃球，恐怕連他自己都沒有發現，實際上他跟晴子的戲份遠遠比不上他跟大猩猩的感情戲。

面對神奈川的王者海南，大猩猩叫把腳踝傷處硬纏起來時：「就算是腳斷了也沒關係，就算是以後不能走路了也沒關係！這是好不容易才抓到的機會啊！」

聽到赤木的心聲，醫護室外的櫻木走上場時一邊高喊著「打倒海南！」，海南之戰，應該也是赤木第一次承認他相信櫻木、需要櫻木的力量。







「只要一搶到籃板球就灌籃……我允許你這麼做！」







櫻木扣飛阿牧進算加罰只是第一波高潮，下一波高潮則是他對赤木的回報









「這球……大猩猩一定可以搶得到！」櫻木罰球故意不進。這就是信賴啊。







最後一個高潮則是櫻木花道的再見失誤

赤木沒有揍他、沒有責罵，不擅安慰人的隊長只是這麼說

「比賽還沒結束呢。別哭。」









以為海南篇、陵南篇已是相當的傑作，但山王篇竟然還可以攀升上另一個新高度，也難怪結局收在此處，因為之後要超越山王之戰的感動實在是太困難了。無論人物描畫、經典對白、充滿魄力與連續動作的場面，還有在比賽關鍵時刻不使用文字、大量的分鏡、電影般的畫面感，多說就不美了。

最後原PO表示，原本只想說個幾句卻忍不住寫了這麼多，還是說不盡萬分之一感動，「灌籃高手實在是只要一張全隊合照就勝過千言萬語的神作」。

這篇文章貼上網後除迅速被推爆外，網友紛紛認同表示，「邊看邊哭，我又想回去複習一次了」、「你這賞析也寫得太屌了吧！整個歷歷在目」、「不過動畫的歌聽到還是會很懷念」、「史上最好的運動漫畫」、「我沒看過灌籃高手 可是看了這篇都覺得感動QQ」！











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