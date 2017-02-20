突破！ 國產茶也可做「餅茶」

做成餅茶經濟價值更高，每一個增加約500元。（記者林彥彤攝）

2017-02-20 15:56

〔記者林彥彤／台北報導〕不再只有中國的普洱茶可做「餅茶」，農委會茶業改良場今天發布，國產茶包含凍頂烏龍茶、鐵觀音茶、東方美人茶等也都可做成餅茶，現已開放技轉，做成餅茶經濟價值更高，每一個增加約500元。

茶葉改良場研究員兼課長蔡憲宗今天表示，過去比較常見的是中國普洱茶所做成的餅茶，國產茶葉因茶種小、果膠質含量少，造成黏度不足，難靠蒸煮擠壓成型。

改良場歷經二年不斷研發，終於成功開發針對我國國產茶葉的餅茶加工技術。技術移轉金為20萬元，去年已成功授權桃園一家業者生產，三個月已售出1000個以上的餅茶，加工後的餅茶每個售價1000到1500元。

蔡憲宗說，做成餅茶的茶，口感更甘醇，且不同於中國的普兒茶餅常見上面長黴，台灣製造的餅茶一塊可放五到十年也不會發霉；茶農、茶廠若有意生產，可洽茶業改良場取得相關的製造方法及技術授權。