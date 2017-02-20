圍堵H5N6禁運、禁屠 竹縣：不限白肉雞、洗選雞蛋

2017-02-20 09:58

［記者黃美珠／竹縣報導］另外為了防堵H5N6疫情在新竹縣擴散，新竹縣政府宣布配合中央的禁運禁屠政策，17日中午12點起到24日中午12點為止，新竹縣境內的6個家禽屠宰場止營業7天。

不過，縣府農業處今天早上也另外宣布，因為白肉雞和洗選雞蛋相對風險比較低，所以不受這次禁運、禁屠政策限制。

至於農委會所宣布的禁運政策同樣以7天為限，分別是：17日凌晨0點開始，全國家禽禁止移動，17日中午12點開始，全國的家禽屠宰場禁止搬運屠體。

那這幾天市場上的雞肉都不能買?不能吃了嗎？

新竹縣家畜疾病防治所代理所長姜義貴說，H5N6的病毒在攝氏60度下持續30分鐘就能殺死。一般國人料理雞肉都是以攝氏100度的高溫將之煮熟，只要避免生食禽蛋、或禽肉，就不用擔心H5N6。

針對這波禽流感疫情，新竹縣政府衛生局目前已經對處理湖口被棄置病死雞的現場人員，包含警察、清潔隊員等共39人進行健康追蹤，且考量其潛伏期為7天，所以對這39人以10天為期要求自主管理。

除了要求他們勤洗手、少到公共場所，早晚必須要量體溫等，如果體溫一有異常，或出現類似感冒的症狀，就立刻戴口罩、通報且就醫。而考慮涉案養雞場的現場工作人員可能也有感染之虞，衛生局也將列冊，對飼主家人及現場作業人員展開追蹤。

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